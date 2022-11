Juana Viale se conmovió al hablar del emprendimiento de su hijo: “Vende limonada”

Juana Viale conto cual es el emprendimiento de su hijo (ElTrece)

A pesar de ser la nieta de una de las máximas estrellas de la Argentina, Mirtha Legrand, y venir de una familia con una posición económica holgada, Juana Viale siempre se esmeró por inculcarle a sus hijos la cultura del trabajo. La actual conductora de Almorzando con Juana fue mamá muy joven, ya que dio a luz a Ámbar, fruto de su relación con Juan de Benedictis, que actualmente tiene 30 años y se encuentra estudiando la carrera de cine en París, cuando ella tenía apenas 21. Y, después, tuvo tres hijos más junto a Gonzalo Valenzuela: Silvestre, de 14, Ringo (fallecido durante el parto en 2011) y Alí, de 10. De este último, justamente, habló durante la edición del domingo de su programa de ElTrece.

Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale ya definieron a sus invitados para el fin de semana Los ciclos de El Trece y Telefe tendrán figuras para todos los gustos: tanto del ámbito del espectáculo, como de la política y el deporte VER NOTA

“Mi hijo más chico, es un amor, y está vendiendo limonada en la puerta de casa”, contó Juana sin poder esconder su emoción. Y luego agregó divertida: “La vende a 30 pe’. Es un genio. No le alcanza ni para un chupetín”.

En ese momento, el economista Martín Tetaz, uno de los invitados del día, señaló que debería optimizar el negocio. “Un poco barata la vende”, comentó entre risas. Sin embargo, la conductora explicó el motivo por el cual el niño siente que puede ofrecer la bebida a tan bajo costo y, aún así, sacar una buena ganancia. “Me dice: ‘Los limones son del árbol, mamá, no nos cuestan nada’”, relató Juana, que tiene su propia plantación de limoneros en el parque de su vivienda.

No obstante, para que el buen gesto de su hijo no termine convirtiéndose en un dolor de cabeza para la familia, la conductora cerró el tema diciendo: “Es una mini pyme. Nos van a cobrar impuestos, así que vamos a seguir de entrecasa”.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela junto a Alí, cuando era un bebé

Hace un mes, Juana había quedado en el centro de las críticas tras manifestar su apoyo a las mujeres de Irán y sumarse a una campaña en la que celebridades de todo el mundo se quejaron contra las normas impuestas en ese país, que terminaron con el asesinato de Mahsa Amini, una joven de origen kurdo de 22 años que murió el 16 de septiembre, tres días después de haber sido arrestada por la policía de la moral por incumplir el estricto código de vestimenta femenino. Lo hizo cortándose un mechón de cabello, lo que simboliza lo poco por lo que una mujer puede llegar a perder la vida, pero hubo muchos que no entendieron el concepto. Y, por eso, decidió repetirlo al aire.

“El otro día me sumé a un simbolismo que se está haciendo por la pérdida de la vida de esta chica de 22 años en Irán y quiero explicar porque a veces la gente malpiensa”, comenzó expresando. Y se explayó: “No importa cuánto uno se corte el pelo, por mucho menos a una chica le quitaron la vida, por no usar correctamente el velo. Yo lo hice de una manera súper solidaria para visibilizar algo que sucede en un país donde en los años ‘70 era totalmente occidental: las mujeres usaban pollera, bikini...como acá. Hoy en día no tienen la opción de usar un abrigo por arriba de las rodillas, no pueden usar un jean ajustado, no pueden decidir si cortarse el pelo o no. Y a esta chica, la agarró la policía de la moral y la terminando matando con un golpe en la cabeza”.

SEGUIR LEYENDO: