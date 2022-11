Paula Chaves y Zaira Nara compartieron un evento y hablaron de los rumores de pelea entre ellas

Paula Chaves y Zaira Nara hablaron sobre su amistad

Fuertes rumores señalaban que Paula Chaves y Zaira Nara se habían distanciado después de muchos años de amistad por causa de un deportista. Tras su separación del padre de sus hijos Jakob von Plessen, la hermana de Wanda Nara fue vinculada con Facundo Pieres, el polista que fue pareja de Chaves antes de su explosión en los medios.

Facundo Pieres habló por primera vez sobre su relación con Zaira Nara El polista tendría un vinculo con la modelo que se separó de Jakob Von Plessen luego de 8 años VER NOTA

En medio de este contexto, las modelos coincidieron en un evento de una importante marca. Ambas no tuvieron problema en posar abrazadas muy sonrientes para la prensa junto a su colega, Mery del Cerro. De esta manera, demostraron que entre ellas había buena onda.

Zaira Nara, Paula Chaves y Mery del Cerro (Instagram)

Además, la esposa de Pedro Alfonso habló de los rumores de un alejamiento de Nara en una entrevista con el programa Socios del espectáculo (El Trece): “Con Zaira está todo más que bien. Estuvimos en el evento, somos vecinas, es la madrina de mi hija. O sea, mi hija es su ahijada. Somos como familia”.

Zaira Nara, Julieta Prandi y María Vázquez presentes en la inauguración de la nueva tienda de una exclusiva marca de diseño interior Luego de una reciente y exitosa apertura en Rosario y Córdoba, Fontenla la empresa familiar dedicada al mobiliario y diseño interior de lujo abrió su nuevo local en una de las áreas más distinguidas del país VER NOTA

Respecto a el supuesto romance entre su amiga y Pieres, Paula señaló: “Son cosas que llegan y capaz que se arman y después se desarman. Yo no reniego ni de la prensa ni mucho menos. Lo sufro por momentos porque me angustio y me hace mal, pero no pasó. No. Obviamente, siempre intento que quede puertas adentro, pero con Zaira está todo más que bien”.

Por su parte, la mamá de Malaika y Viggo también aprovechó para desmentir estas versiones: “Mirá, para mí la amistad… No sé. Cuando uno elige un amigo, elige sumar a alguien a su familia”. Luego, agregó: “Se pueden decir un montón de cosas, pero cuando los lazos son fuertes no se rompen y eso es lo importante”.

Cuando el notero insistió sobres si había una pelea, Zaira respondió: “Bueno, venimos de hacer un trabajo juntas... A esta altura de nuestra vida la realidad es que uno puede elegir si quiere o no hacerlo. Podemos no venir si hay una situación rara”.

Recientemente, en el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fueron a buscar a Facundo Pieres para preguntarle si estaba enamorado de Zaira. “No voy a hablar… Yo estoy bien, tranquilo”, afirmó el polista que estaba participando en un partido de polo junto a Ellerstina. Dueño de un perfil bajo, el deportista no quiso dar detalles sobre su presente sentimental y volvió a repetir: “Estoy tranquilo”.

Cabe recordar que en septiembre pasado la modelo anunció la ruptura con Jakob Von Plessen. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó en un comunicado.

Los rumores de crisis en la pareja se remontan desde que estalló el “Wandagate”, el escándalo por el que Wanda Nara había señalado a La China Suárez como la tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. En ese entonces, había trascendido que Jakob fue quien encubrió al jugador para que pudiera concretar un encuentro con la actriz, mientras las hermanas Nara disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán. Luego de este episodio y de haber pasado por una fuerte crisis, Wanda y Mauro se habrían reconciliado en un viaje romántico que hicieron a Maldivas.

Seguir leyendo: