Facundo Pieres Habló Por Primera Vez Sobre Su Relación Con Zaira Nara

A finales de septiembre, Zaira Nara anunció la ruptura con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos Malaika y Viggo. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo en un comunicado.

Los rumores de crisis en la pareja se remontan desde que estalló el “Wandagate”, el escándalo por el que Wanda Nara había señalado a La China Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. En ese entonces, había trascendido que Jakob fue quien encubrió al jugador para que pudiera concretar un encuentro con la actriz, mientras las hermanas Nara disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán.

Zaira Nara (Crédito: Cristian Gastón Taylor)

A partir de la ruptura, comenzaron fuertes rumores que vinculaban a Zaira con Facundo Pieres, un polista que tuvo un noviazgo con Paula Chaves. Luego de su separación, la conductora conoció al productor Pedro Alfonso, se casaron y formaron una familia numerosa con tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

En medio de este contexto, en el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) fueron a buscar a Facundo, quien estaba participando en un partido de polo junto a Ellerstina. Cuando el cronista le consultó sobre Zaira, el polista le respondió: “No voy a hablar… Yo estoy bien, tranquilo”. Dueño de un perfil bajo, el deportista no quiso dar detalles sobre su presente sentimental y volvió a repetir: “Estoy tranquilo”.

Facundo Pieres (Instagram)

Por otra parte, Wanda hizo un posteo para confirmar un acercamiento con Mauro Icardi, el padre de sus hijas Francesca e Isabella. En sus redes sociales, la ex investigadora de ¿Quién es la Máscara? compartió la foto de su televisor en el momento en que estaban emitiendo el partido del Galatasaray, el equipo donde ahora juega el rosarino, y él convierte un gol. Pero la atención de su publicación no se lo llevó la mencionada foto, sino que ella la acompañó con el emoji de un fuego.

De esta manera, la ex de Maxi López demuestra que está mucho más cerca de lo que se pensaba de su ¿marido? La semana pasada la periodista Cora de Barbieri aseguró en A la tarde, que la ex pareja había estado en un cumpleaños, pero que no solo compartieron evento, sino que los vieron a los besos en el lugar.

Anteriormente él la había sorprendido con una limusina y otros gestos para intentar llamar su atención y ella había dado indicios de un acercamiento tras mostrar en sus redes fotos de una tarde de bowling con Valentino, Constantino,, Benedicto, Francesca, Isabella y su madre, Nora Colosimo, pero además en la salida familiar estaba el futbolista, que no salió en las imágenes pero cuyo nombre sí se vio en el tablero del puntaje.

Por ahora en casas separadas, la relación entre la mayor de las Nara y el futbolista rosarino sigue siendo un misterio. Ell confirmó su ruptura hace un mes y medio, mientras él sigue dando señales de querer reconquistarla a través de sus redes. Tanto es así que, luego de unas vacaciones que la empresaria hizo con sus hijos por Londres, París y Milán, en las que aprovechó para llevarle a sus nenes mayores a su expareja, Maxi López, desde que regresó a Estambul el deportista no desaprovecha cualquier motivo para estar cerca de ella y poder reconquistarla.

