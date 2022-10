Paula Chaves recordó a su amiga fallecida y aprovechó para concientizar sobre la importancia de hacerse controles

Paula Chaves y sus amigas, con Lina

Paula Chaves utilizó sus redes sociales para recordar a su amiga Lina, de 37 años que falleció en enero de este año. Además, en medio del dolor, la modelo y conductora hizo además un llamado a al reflexión y habló sobre la importancia de realizar los controles de salud.

“Somos 5 amigas, de esas que son de toda la vida, vida que nos imaginamos juntas, siendo viejas, viajando, riéndonos de todas las cosas buenas que pasamos”, comenzó su posteo la mamá de Baltazar, Olivia y Filipa y contó: “Estamos atravesando un duelo, doloroso, injusto. Perdimos una hermana. Lina de 37 años, dos hijos”.

Sobre la historia de su amiga, contó: “Se palpó una dureza en la teta, se hizo una ecografía, de tanto insistirle a su medico que le decía que amamantando no se iba a ver nada, y le dijeron que era quiste de leche. Pasó el tiempo, bebé de 6 meses, todo avanzado , el peor final. Un día me dijo: ‘Bicho quiero hacer algo para que se investigue el cáncer de mama, quiero que las mujeres insistan por su salud y se hagan los controles aunque estén embarazadas y amamantando, que vayan a fondo aunque el médico diga otra cosa’”.

Entonces, siguiendo el pedido de su amiga, aprovechó sus redes sociales donde tiene más de cuatro millones de seguidores para generar consciencia: “Y acá estoy, en el mes de octubre, sin nada rosa, te digo: tocate las tetas, hacete el autoexamen mamario en la ducha, hacé tus controles mamarios aunque estés embarazada o amamantando”.

Lina, la amiga de Paula Chaves

“No existe más el ‘amamantando no se ve nada’. Yo me hice eco y punción en el 2017 y no era nada, amamantando a Balta. Amamanto desde el 2013, imagínate 9 años sin controlarme. La cantidad de mensajes e historias que me llegan de ustedes, compartí entre tus amigas y círculo de mujeres. Nos cuidamos entre todas”, cerró.

En enero de este año la había despedido y se había referido a ella como “la hermana que volvería a elegir”. “Te amo, bicho. Buen regreso a la fuente, que tu alma alegre vuele alto. Acá quedamos los que aprendimos de tu valentía y ganas de vivir”.

“Te amo, infinito, mi hermana de la vida. Esa hermana que elegí y volvería a elegir. Gracias por cada una de tus palabras. Vamos a cuidar, junto con vos, siempre de tu familia. Yo te voy a buscar. Voy a conectar con eso que dicen que hay del otro lado pero no termino de entender porque es desconocido. Me pongo la música fuerte, me tomo un fernet y brindo al cielo porque acaba de subir el ser más bueno y noble de la tierra. Buen regreso a la fuente, bicho. Te amo infinito”, le escribió en ese momento.

En agosto, la esposa de Pedro Alfonso había pasado otro duro momento cuando falleció su abuelo Kaki, de 95 años. “Me voy (de que Olivia, Baltazar y Filipa) a encargar de que sepan que tuvieron a los mejores bisabuelos”, escribió en ese momento con una foto de él con los nenes jugando en el sillón. “Me vuelve loca. Lo miro con orgullo porque no sabés lo que es como bisabuelo. Se tira al piso en cuatro patas y juega con mis hijos. Soy una bendecida por tenerlo”, había contado hace un tiempo sobre cariñosa cuando juntos habían ido a participar de ¿Quién quiere ser millonario? el ciclo de Santiago Del Moro.

Seis meses antes había muerto su abuela de 92. “Buen viaje, abuelita linda. Te amo hasta el infinito, sos eterna. Gracias por llenar de amor esta familia. Gracias por enseñarnos tanto. Celebramos tu partida porque tuviste una vida llena de disfrute y amor”, había escrito.

