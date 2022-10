ArgentinoPorUnDía con Daniel Pacheco: de cantar “Si tu viejo es zapatero” a bailar tango por primera vez

Argentino por un día - Daniel Pacheco

Probablemente si le preguntás a un extrajero qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le nombrás la Argentina, te enumerará una lista de actividades y lugares que van desde ver un partido de fútbol, comer un asado hasta recorrer Buenos Aires o visitar las Cataratas o el Glaciar Perito Moreno. Algunos vienen con una hoja de ruta más delineada, con fechas de llegada y salida ya pactadas. Otros, prefieren arribar a la capital y que la misma inercia los vaya llevando.

Eso le sucedió a Daniel Pacheco Bautista, el actor que le dio vida a Colombia, un preso sin miedo a arreglar las cosas a los golpes y tiros en la exitosa serie El Marginal. En 2010, su plan inicial era venir a Buenos Aires por cuatro meses para estudiar actuación y regresar a su patria, pero la atracción que sintió por la Argentina, sumada a las oportunidades que se le abrieron convirtieron su aventura temporal en una residencia permanente.

“Yo soy un huésped de honor aquí, gracias a Dios. Ya llevo más de 10 años viviendo en este país, acá generé mi casa y mi lugar de trabajo”, recordó el oriundo de Bogotá. Si dejar la carrera de ingeniería para probar suerte en la actuación ya suena como una aventura en sí misma, todo la historia toma otra épica cuando cuenta que su viaje fue por tierra. “Antes de llegar acá, viajé mucho por Sudamérica. Bajé por Perú, estuve en Bolivia y Chile”.

Daniel Pacheco ya lleva más de diez años en la Argentina (Cristian Gastón Taylor)

Su primer contacto en tierras nacionales fue en Tucumán, donde quedó deslumbrado por las empanadas al horno. “Me dijeron que me pida unas de ‘piernas abiertas’, yo pensé que me estaban jodiendo. Cuando la muerdo y veo que estaba muy jugosa y era para no mancharme”. Luego pasó por Córdoba y su recorrido terminó en la Estación de Retiro. “Ni bien llegué tiré los bolsos en la casa de una amiga en San Telmo y me fui a la 9 de Julio porque lo primero que quería hacer era conocer el Obelisco. También pasé por Caminito y visité La Bombonera”, contó el colombiano de 35 años.

“No me costó adaptarme, siempre estuve muy abierto y receptivo a las personas. Quería conocer la cultura futbolera, me encanta el fútbol y eso me hizo engancharme muy rápido”, confesó el hincha de Atlético Nacional de Medellín.

Antes de poder dedicarse a la actuación al 100%, Daniel trabajaba en un restaurante a la espera de que la gran oportunidad le aparezca. Realizó algunas producciones para campañas de marketing, publicidad y papeles menores en otras series hasta que lo llamaron para el casting en El Marginal.

El colombiano bailó su primer tango (Cristian Gastón Taylor)

“Al principio me dijeron que iba a ser un documental que se llamaría Crónicas Tumberas. Para mi audición me habían pedido que me preparara como argentino. Acá me dijeron que para actuar tenía que modificar mi acento porque solo iba a conseguir papeles de mexicano o centroamericano. Gracias al trabajo con una foniatra empecé a practicar mi tonada porteña”, repasó el hombre que interpretó a Colombia.

“Para el casting me preparé en argentino y también armé un parte en colombiano por si tenía la oportunidad de hacerlo. Primero canté ‘Si tu viejo es zapatero’ y un técnico interrumpe la audición por un problema en el micrófono. Yo pensé que me estaba saliendo mal. Cuando retomamos, pude hacer mi interpretación del personaje como yo quería. Al mes me llamaron y me dijeron que les había gustado mi propuesta pero en colombiano”.

Amante de la cocina argentina, Daniel dice que no le tiembla el pulso si le toca tomar la posta en la parrilla. “Mi comida favorita es el asado, aprendí a hacer el fuego y tengo muy buenas devoluciones de mis entrañas”, confesó. También dijo que el mondongo de acá “es muy bueno” y que, al principio, a las milanesas no le encontraba mucho sentido pero después le parecieron muy sabrosas. “Tenés que tomar un litro de agua para bajarla cuando la comes en sanguche”, soltó entre risas.

Daniel confiesa que su comida favorita es el asado (Cristian Gastón Taylor)

Además, le gusta mucho la cumbia villera con Pablito Lescano a la cabeza y Yerba Brava. También, sonidos que le recuerdan más a su patria como La Delio Valdez. Para la entrevista en #ArgentinoPorUndia, Infobae invitó al actor a Michelangelo, emblemático patrimonio del tango en San Telmo para aprender a bailar tango.

“Se bailar un poquito, eso viene en la sangre de Colombia. La salsa y cumbia sí. Al cuarteto le agarré un poco la mano, pero esto nunca”, advirtió el actor quien tras un poco de calentamiento y de seguir los consejos de la profesora (y algunos pisotones en el medio) no tuvo muchas dificultades para sacar la danza adelante.

Luego de la clase, Daniel pasó por el Diccionario Argento y el Test de Argentinidad en Sangre, segmentos donde se ponen a prueba los conocimientos sobre nuestro país. En el primero, se pudo notar que vive hace 12 años en el país, imita muy bien el acento y usa la mayoría de los modismos. Para el segundo, confesó que le encanta la televisión argentina, en Colombia miraba Casados con Hijos, y también el cine nacional. “Me gusta mucho Esperando la Carroza, me encanta el meme que dice ‘¿Dónde está mi amiga?’ o decir la frase ‘Tres empanadas’”.

#ArgentinoPorUnDía es una producción de Infobae que acompaña a los principales artistas del mundo que llegan a Buenos Aires para realizar sus shows a introducirse en el universo de nuestras prácticas. Desde un desayuno al aire libre con mate y medialunas hasta un paseo por San Telmo y un asado, los músicos probarán distintas comidas, conocerán de nuestra historia y experimentan el sentimiento de ser argentino, aunque sea por un día.

Pacheco demostró saber mucho de la Argentina durante la nota con Infobae (Cristian Gastón Taylor)

SEGUIR LEYENDO: