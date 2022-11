Gimena Accardi recordó el debut cinematográfico de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022

Gimena Accardi y Julieta Poggio

Hoy, Julieta Poggio cobró gran notoriedad por su participación en Gran Hermano 2022. Con 20 años de edad, la joven se definió como modelo, actriz y profesora de danzas antes de entrar a la casa más famosa del país. “Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario”, confesó en el casting. Y no pasó mucho tiempo hasta que saliera a la luz que, siendo apenas una niña, había formado parte de la película Papá por un día, rodada en el año 2009 y protagonizada por Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Gimena Accardi.

Pues bien, cuando nadie se lo esperaba, fue la esposa de Nico Vázquez quien se encargó de compartir con sus seguidores el afiche del film que marcó el debut cinematográfico de la hermanita. “Un surtidito y en el final una yapa que seguro no sabían”, escribió en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram y en el que, entre muchas imágenes variadas, desempolvó el afiche del film dirigido por Raúl Rodríguez Peña y producido por Pablo Bossi y Carlos Mentasti. Allí puede verse a la joven cuando tenía apenas 7 años, abrazando al perrito que tenía como mascota en la historia.

El afiche de Papá por un día con Julieta Poggio

La publicación, enseguida, se llenó de comentarios. Y la mayoría de ellos señalaba lo pequeña que era Poggio, que en la comedia encarnaba a Tini, la hermana menor de Federico (Cabré), a quien su padre que estaba a punto de morir le pedía que se hiciera cargo de ella. El muchacho, un entrenador de un equipo de hockey femenino, estaba apunto de casarse con Cecilia (Accardi), la hija del presidente del club, pero esta circunstancia lo lleva a conocer a Julieta (Lopilato), la entrenadora del club que entrenaba su padre, y esto termina cambiando su destino.

Sobre el final de la película, se puede ver como el personaje de Poggio termina ayudando al de Cabré a concretar su amor con el de Lopilato y admitir, por primera vez, cuál era la “misión” de su padre de quien llevaba una década distanciado. “¿Y cuál era?”, pregunta la niña. “Hacerme conocer a las dos personas más hermosas del mundo”, responde el actor.

Julieta Poggio de Gran Hermano participó de Papá por un día

En las últimas horas, Julieta había vivido una crisis de nervios dentro de la casa al advertir que una de sus polleras se había manchado y el daño parecía irreversible. “No sale, ya me cagué un montón de ropa”, sollozó la joven mientras intentaba con un cepillo remover la suciedad de la prenda en base a cloro. Cabe destacar que ella misma se había definido como una mujer muy “coqueta” y, previo a su ingreso al programa, había asegurado: “Les advierto que no me gusta cocinar, limpiar, lavar los platos...que de eso se ocupe otro”.

Enseguida, se sumaron algunos sus compañeros quienes la rodearon buscando aportar soluciones para llevar adelante la tarea con éxito. Juliana Díaz, Nacho Castañares, Lucila La Tora Villar y Romina Uhrig aportaban ideas y consuelo, pero nada parecía suficiente para la damnificada, que veía cómo otra de sus prendas se arruinaba. “Es carísima esta pollera”, lamentó la joven, a esa altura resignada.

Más allá de este accidente doméstico, Julieta al menos por estos días no tendrá que preocuparse por su futuro en la casa. En la jornada del martes, quedó conformada la placa de nominación, que integran Juan Reverdito, Daniela Celis, Nacho y Agustín Guardis, a la que luego se le sumó Walter Alfa Santiago por una sanción tras haber realizado unos repudiables comentarios dirigidos a Coti Romero.

