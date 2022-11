Luciana Salazar festejó su cumpleaños rodeada de amigos

Lulciana Salazar sopló las velitas con amigos (Ramiro Souto)

Luciana Salazar cumplió años el pasado 7 de noviembre y, como era de esperar, lo celebró de manera íntima junto a su hija Matilda y su familia. Sin embargo, este sábado la modelo volvió a soplar las velitas rodeada de sus mejores amigos en un famoso restaurante de Palermo al que asistieron, entre otros, Marcelo Polino, Lizy Tagliani, quien llegó acompañada por su novio, Sebastián Nebot , la abogada Ana Rosenfeld, el empresario Martín Baclini y la esteticista Sandra Dillon.

La modelo optó por un look muy sexy

Para esta ocasión especial, eligió un minivestido súper sexy en verde, color que es tendencia para la temporada primavera-verano, y lo acompañó con unas bucaneras confeccionadas en una malla metálica dorada y cartera al tono. Y fue compartiendo en sus redes sociales historias que publicaron sus invitados destacando algunos de los momentos de la noche. ¿Por ejemplo? El efusivo abrazo con Baclini y el momento del brindis junto a Polino, Rosenfeld y Lizy a su lado.

Luciana se mostró feliz junto a la esteticista Sandra Dillon

La ambientación del lugar estuvo realizada con flores de múltiples colores, con un cartel luminoso gigante que decía: “Happy Birthday”. La torta, de cuatro pisos, era de color negro, con una velita y dos bengalas en la parte superior y unas flores gigantes de mazapán incrustadas en el frente. Hubo una mesa dulce con cupcackes y un lugar especial para que la cumpleañera pudiera acomodar sus regalos.

Lizy Tagliani llegó acompañada por su novio, Sebastián Nebot

Hace un mes, Luli había estado como invitada en la mesa de Mirtha Legrand, donde la conductora le preguntó si tenía pensado tener más hijos. “Tengo óvulos, pero también tengo embriones, cuatro nenas más”, comenzó expresando la modelo en La Noche de Mirtha. A lo que la Chiqui comentó: “No me digas...ay, me asusta”. “Es que es todo nuevo, para la gente que es de otra generación es a veces difícil de entender la evolución de la ciencia”, respondió ella. Y, acto seguido, la diva aclaró que, en realidad, más que asustarla la impresionaba.

Martín Baclini fue uno de los más divertidos de la noche

En tanto, la exparticipante de La Academia siguió explicando: “Tengo un dilema, porque en Estados Unidos, tanto cuando congelás óvulos como cuando tenés embriones, casi te hacen firmar como si fuera un testamento por si te llega a pasar algo”. Y agregó, sobre el costo del tratamiento: “Sé que acá es más accesible que afuera, porque acá es en pesos y allá es en dólares, pero yo se los recomiendo a las mujeres que pueden. Ojalá fuera accesible para todas porque es una tranquilidad emocional. Creo que para la mujer es muy importante, porque a veces estamos muy pendientes del tema de la edad biológica y con esto de que ahora la mujer trabaja más entonces prefiere postergar su maternidad”.

Marcelo Polino, amigo de Luli y padrino de Matilda, no se perdió la fiesta

Lo cierto es que sus dichos generaron una fuerte polémica en las redes sociales, donde muchos internautas la criticaron: “Acabo de ver el tape que Luciana Salazar dice que tiene 4 nenas congeladas más. Por favor, lo que más miedo me da fue que no le tembló la voz para decirlo”, “Yo no puedo creer que Luciana Salazar dijo con tanta naturalidad en el programa de Mirtha que tiene 4 NENAS MÁS CONGELADAS”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

Ana Rosenfeld sorprendió con su look veraniego

Molesta por la cantidad de haters que la atacaron, Salazar decidió aclarar sus declaraciones en Twitter. “Hay una gran diferencia entre decir que tenés embriones congelados y luego decir que son nenas (en referencia al sexo de los embriones), a que algunos medios titulen de forma maliciosa: ´Tengo 4 nenas congeladas´. Les recomendaría que miren y escuchen antes de titular”, comenzó, indignada. Y cerró: “Espero que ahora lo titulen bien, como corresponde. Nunca dije textualmente ´tengo 4 nenas congeladas´, no tergiversen. Gracias”.

La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada (Ramiro Souto)

