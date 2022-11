La emoción de Alejandro Fantino en las horas previas a su boda: “Soy muy feliz”

Alejandro Fantino llegó a la estancia donde se casará con Coni Mosqueira (Instagram)

Faltan apenas unas horas para que comiencen a llegar los más de 200 invitados a la estancia Villa María de Cañuelas para lo que será su gran fiesta de boda. Y Alejandro Fantino no puede contener su emoción. El conductor de Animales Sueltos y su flamante esposa, Coni Mosqueira, se instalaron en la gran casona del predio en la tarde del viernes. Y, desde allí, comenzaron a compartir las primeras imágenes de los preparativos de la celebración que tendrá lugar este sábado desde las 16 hs. y que se extenderá hasta altas horas de la noche.

“Llegando con Conita a la estancia”, dijo Fantino mientras mostraba la entrada del predio en sus historias de Instagram. Y, viendo que la modelo ingresaba raudamente a la mansión, comentó dando lugar a un divertido furcio que corrigió en el acto: “Ya se me fue mi novia...Mi esposa”. Es que, a decir verdad, el casamiento civil tuvo lugar el pasado 21 de octubre en el Registro Civil de Bahía Blanca. Y, lo que se hará este sábado, será una ceremonia simbólica oficiada por el psicólogo y escritor Gabriel Rolón, que servirá como para oficializar su unión frente a sus seres queridos.

Así, después de hacer un paneo por el predio al que definió como “un lugar divino”, Alejandro adelantó: “Vamos a disfrutarlo ya instaladitos acá”. Entonces ingresó a la casona y, desde el balcón de la suite en la que pernoctó junto a Mosqueira, decidió hablar directo a la cámara de su teléfono celular para expresar su sentimiento frente al gran momento que estaba a poco de llegar.

“Ahora que estoy acá solito en la habitación de la estancia, ya acomodado. Están organizando allá atrás la carpa. Y me puse a pensar lo lindo de todo lo que me está pasando. Y nada, quería compartirlo con ustedes. Porque estoy recontra feliz. Soy muy feliz. Soy una persona plena. Y cuando algo pasa así lindo por dentro, está bueno compartirlo con todos ustedes. Y quería regalarles y compartirles mi plenitud”, comenzó diciendo.

Y luego siguió, mientras mostraba el lugar: “Acá estoy solito, en una especie de balcón, en la habitación que tenemos con Coni. La habitación nupcial. Y bueno, quería decirles que gracias, porque parte de esta felicidad tiene que ver con ustedes”.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueria se casaron el 21 de octubre en el Registro Civil de Bahía Blanca (Instagram)

Fantino y Mosqueira se conocieron a fines del 2017 en una disco de la costanera. “Ella estaba con unas primas. Todas unas bombas en ese equipo. Me acerqué, charlamos un rato y no sabía de qué hablar”, recordó el conductor sobre aquel primer encuentro en el que, al menos, consiguió que la joven le diera su nombre para comenzar a seguirla en Instagram. Cabe señalar que, si bien Coni lo conocía del medio, la realidad es que ella no estaba muy al tanto de las actividades del periodista. “Miro muy poca tele y soy cero fútbol”, explicó la modelo. Pero, tras intercambiar un par de mensajes directos a través de las redes sociales, ambos concretaron una cita formal.

Esa primera cena fue suficiente como para que Alejandro y y la modelo descubrieran los muchos aspectos que tenían en común. ¿Por ejemplo? A ambos les gusta la comida sana y el entrenamiento. Y los dos son amantes de la vida diurna, al aire libre, del mar y del calor, por lo que les encanta irse de vacaciones juntos a la playa. De hecho, fue sobre las arenas de Punta del Este que en el mes de enero de 2018 blanquearon la relación frente a los paparazzis.

Junto con la pandemia del coronavirus, en marzo del 2020 comenzaron la convivencia. Y, a mediados de este año, el conductor sorprendió a Mosqueira con un pedido de matrimonio que tuvo lugar en Grecia, frente al Mar Egeo. “Me llevé el anillo, que lo había comprado en Buenos Aires, y armé todo para que eso se dé y se haga el pedido oficialmente”, contó Fantino, que le hizo creer a la modelo que tenían que llegar a esa playa de Santorini que queda a 2500 metros por montaña para grabar unos copetes de ESPN. Y que, por los nervios, casi pierde la alianza que se le cayó al agua y que por suerte pudo rescatar justo a tiempo.

