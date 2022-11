Gran Hermano 2022: la furia de la hermana de Julieta contra La Tora y Juliana

En los últimos días, el protagonismo de Julieta Poggio fue creciendo en Gran Hermano. Tan es así que fue una de las principales “víctimas” del complot que hicieron entre Juliana Díaz, Lucila “La Tora” Villar y Juan Reverdito. En ese contexto, por la cantidad de votos que obtuvo hubiese quedado nominada, pero como se detectó el arreglo entre esos participantes, se decidió que se anulen, ya que infringían las reglas del juego.

Julieta Poggio, una de las participantes que pisa fuerte en gran Hermano

Lo cierto es que esta actitud molestó no solo a los fans de Julieta, sino también en particular a su hermana Lola, que no dudó en usar su cuenta de Instagram para apuntar en contra de los jugadores que la podrían haber perjudicado. “Ese complottt. Más obvio plis”, comenzó expresando en sus stories. Y agregó, filosa: “Y encima creen que hacen el juego más inteligente. A ver chicos los graban 24/7 se acuerdan? Media pila, ser mala leche no es jugar bien”.

Lola Poggio, furiosa por el complot contra su hermana

En tanto, aseguró: “Necesito decirle a Julieta que Juliana y la Tora son víboras. Porque con ella la caretean y no se da tanto cuenta (un poco sí)”. “Voy a intentar pasarle el pensamiento, ¿algún tip?”, consultó. Y cerró, nuevamente furiosa contra los que confabularon contra Julieta: “Dios, exploto de bronca. Actrices de primera. Se hacen las bolu... y les dicen que fue Alfa”.

Lola Poggio pidió consejos para poder advertirle a Julieta sobre el complot en su contra

Lola Poggio explotó de furia contra Juliana y La Tora

Lola tiene más de 230 mil seguidores en esa red social, pero no se debe tanto a la reciente exposición de su hermana, sino a que desde muy chica se dedica a la actuación, además de ser bailarina y modelo. Ya a los seis años había debutado en Solamente vos, la popular tira de Pol-ka protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, en la que interpretó a la hermana menor de Eugenia La China Suárez, Lali Espósito y Ángela Torres. Luego, también tuvo otros papeles, como por ejemplo en la película Las Inéses, junto a Luciano Cáceres y Brenda Gandini, y también se destacó en Argentina, tierra de amor y venganza interpretando a Mirtha Legrand y a su hermana Goldie.

No es la primera vez que un familiar de Julieta se expresa en las redes sociales. Por caso, días atrás fue su novio, Lucas Bardelli, quien se mostró muy molesto luego de que se mostraran imágenes del acercamiento de su pareja con Marcos Ginocchio. “Hasta ahora nunca hablé del programa ni de nada, pero hoy sí quiero hacerlo porque un montón de gente me está preguntando. Estuve anoche en el estudio y no creo que ella esté haciendo nada malo. Juli es mi novia y voy a bancarla, por más que ella lo vea o no”, comenzó expresando el joven en un video que grabó para sus stories.

En ese sentido, destacó: “No me molestan para nada los tapes, de hecho no tengo problema en hablarlo. Digo esto porque muchos dicen: ‘Pobre, el novio estaba ahí viendo todo, se puso re incómodo’. No digan boludeces porque literalmente me cagué de risa porque me parecía muy alevoso lo que estaba diciendo Santi del Moro”. En ese sentido, aclaró: “Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli antes de que ella entre al programa. Era la única que estaba entrando de novia, entonces era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla, porque eso es lo que le vende al programa y no me molesta para nada”.

“Es mi novia y confío en ella, no me cambia en nada porque cuando termine todo van a cerrar todos la boca. Por suerte tenemos amor sano, lindo, bueno, y es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes en su mente quieren que haga. No sean envidiosos, el amor existe”, cerró contundente.

