Gran Hermano 2022: el papá de la Tora tuvo un cruce con Georgina Barbarossa y tildó a Juan de “mufa”

Gran Hermano 2022: el papá de la Tora tuvo un cruce con Georgina Barbarrosa y tildó a Juan de "mufa" (Video: Telefe)

Lucila La Tora Villar tuvo una semana muy difícil adentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). En primer término, el pasado domingo se perjudicó al quejarse en vivo luego de que el público salvara a Agustín de la placa de nominados, en la gala en la que resultó eliminada Mora. Luego, se peleó con toda la casa e incluso orquestó un complot en contra de Julieta y Coti, dos de las más queridas por el público que sigue las acciones del reality show conducido por Santiago del Moro.

La furia de Alfa en Gran Hermano 2022: anunció que se quiere ir de la casa y protagonizó una nueva pelea por la comida A horas de una nueva eliminación, el participante que se encuentra en placa fue el protagonista de los dos momentos más destacados en las últimas horas dentro del reality VER NOTA

Y como si todo eso fuera poco, en las próximas horas será sancionada por haberse sacado el micrófono intencionalmente, algo que está prohibido en el juego. A raíz de todo esto, en A la Barbarossa (Telefe) hablaron con Jorge Villar, su papá, para que opinara sobre los errores de su hija.

En un momento de la conversación, el señor salió con los tapones de punta contra la conductora y la producción del ciclo. “Me gustaría que hubiera un feedback un poco más seguido, porque si no pongo el televisor y miro el televisor, Georgi”, dijo cuando Barbarossa le preguntó por el complot. “Ay, mi amor, no te enojes, gordo. Lo que pasa es que estamos haciendo un programa y vamos mostrando todo lo que fue pasando”, le replicó la conductora como para poner paños fríos.

Tomás Holder fue lapidario con Thiago de Gran Hermano 2022: “Me atacaron. Ahora me toca a mí” Si bien es uno de los participantes más polémicos y fue el primero en abandonar la casa, el rosarino de 21 años quiso opinar sobre la actitud que su excompañero tuvo con Agustín VER NOTA

“No, no me enojo...”, insistió Villar, pero Georgina lo interrumpió: “Sí, te enojás...”. “Lo que pasa es que yo estoy trabajando y me dijeron que era 10, 15 minutos, y fui mirando el programa de ustedes”, se justificó Jorge, quien luego retomó su idea.

Lucila, La Tora, una de las participantes de Gran Hermano 2022

“Quiero acotar algo respecto a cuando mencioné que ella en el vivo se mandó la macana más grande, para mi. Lo que pasa es que ella no tiene filtro, yo creo que ella dijo que muchos no se animan a decir. ¿Está mal que lo haya dicho en el vivo? Está horrible. Porque se puso al país en contra, pero yo creo que ella dijo lo que muchos tenían ganas de decir. No estoy de acuerdo cómo lo hizo”, consideró Villar sobre los dichos de La Tora contra Agustín.

Gran Hermano 2022: se viralizaron fotos de Daniela antes de sus retoques estéticos La participante contó al momento de entrar al reality que se había operado los senos porque “quería ser linda para ser aceptada” VER NOTA

“Y respecto del micrófono, yo en ese momento pensé que lo hacía a proósito, porque sabés que vas sin micrófono para decir: ‘Vamos por Disney. Sería insultar la inteligencia de ella. Yo en un momento pensé que se quería ir, esa es la realidad mía. Ahora creo que no, que la hicieron mal”, dijo en cuanto a la acción por la cuál la participante será penada en la gala de este jueves.

En cuanto al complot, fue un poco más ambiguo y cargó contra Juliana: “Si ven las imágenes, en el video la que escribe la inicial es Juliana. Ella se equivocó. Mi hija fue parte, pero sin eso, no sé qué hubiera pasado”, analizó Villar. Sin embargo, Jorge reconoció que la Tora “se mandó una macana y por lo tanto, tendrá que asumir las consecuencias”. “El gran error de Lucila es que es demasiado leal pero se metió en el grupo equivocado. No sé si Juan es mufa o qué, pero se equivocó al estar con él”, agregó.

La Tora será sancionada por Gran Hermano luego de haberse retirado el micrófono

Y por último fue contra Juan, el taxista, otro de los implicados en el complot contra Julieta y Coti. “No lo digo de mala leche pero el que se arrima a Juan se va. Y si la mandan a placa, la Tora es la próxima en salir, creo que tiene que tratar de cambiar un poco la estrategia”, cerró.

Seguir leyendo: