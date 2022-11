Emiliano Boscatto, el exparticipante Gran Hermano, reveló cuánto gana como actor porno en España

Emiliano Boscatto reveló cuánto gana como actor porno en España

Gran Hermano se convirtió en uno de los programas más exitosos de la televisión abierta. El reality de Telefe conducido por Santiago del Moro logró cautivar a los televidentes que siguen el minuto a minuto de la convivencia de los hermanitos dentro de la casa.

Se filtró un polémico video de Martina de Gran Hermano 2022: “Soy competitiva, celosa y homofóbica” Se viralizaron las imágenes que ella mandó al canal en la primera etapa del casting, cuando se inscribió, en las que se describió y al igual que en su video presentación, se pronunció contra la homosexualidad VER NOTA

Dentro de este contexto, reapareció desde España Emiliano Boscatto, un exparticipante de la edición 2011 de GH. En aquella oportunidad, él llegó hasta la final pero quien se consagró como ganador fue Cristian U. El mediático ahora también participa de los debates que se realizan a diario.

Emiliano Boscatto junto a Jorge Rial

En el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), el cordobés opinó sobre Mora Jabornisky, la última eliminada del ciclo por decisión del voto del público: “Su caso me parece una historia bastante falsa. Ella dice que tiene novio, pero para mí debe ser lesbiana”. Luego, agregó: “Hoy suma abrirse, contarlo. Mucha gente elige no contarlo y eso no ayuda”.

Gran Hermano 2022: Coscu, Bizarrap, Duki y el Kun Agüero eligieron a su favorito y estallaron las redes Mientras en la casa se viven situaciones tensas de cara a una nueva eliminación, afuera parece haber una decisión unánime de cara al futuro VER NOTA

En diálogo con la conductora Carmen Barbieri, Emiliano señaló que no hay “carisma” dentro de la casa y arriesgó que los finalistas podrían ser “Alfa, Julieta, la Tora y Romina”. Además, dio detalles de su vida en Madrid, donde vive desde hace siete años. Allí trabaja como actor porno.

“Me va muy bien. Soy actor porno en películas XXX gay”, explicó Boscatto. “No hacen más películas enteras, se hacen escenas, tardas 8 horas y después se ven 15 minutos”, manifestó sobre cómo es su trabajo en el Viejo Continente.

La inesperada revelación de Rusherking: “Pensé seriamente en entrar a Gran Hermano” El cantante mantuvo una charla con Grego Rosello en sus ciclo de Twitch y sorprendió al hablar de su fanatismo por el reality de Telefe VER NOTA

También reveló que por una jornada de trabajo puede ganar 1600 euros. En otro momento, llegó a realizar una grabación por mes y ahora suele realizar tres producciones por año. “Es un trabajo bastante duro. Tenés que cuidarte, estar de ánimo, ver con quién te toca. Fue una experiencia, no lo hice por el dinero”, cerró Emiliano.

Mora quedó eliminada de Gran Hermano 2022

Por otra parte, este domingo se llevó a cabo la gala de eliminación y Mora Jabornisky fue expulsada con el 60,7% de los votos. En diálogo con Teleshow, la joven contó qué objetivo deseaba cumplir al participar del programa: “Yo quería mostrarme tal cual soy yo, pero creo que no es un objetivo que se cumplió. Si bien sí me mostré tal cual soy, las cosas que más se marcaron no me representan para nada. A todos nos viene bien el premio, pero no era a lo que apuntaba”.

Además, admitió estar sorprendida por su eliminación: “Siento que lo que está pasando afuera y adentro de la casa son dos mundos completamente distintos, con lecturas muy diferentes”. Luego, la joven aclaró: “Lo que pasa es que nosotros no tenemos contacto con el exterior y cada uno veía una realidad distinta ahí adentro. Afuera había un panorama completo de las situaciones, nosotros ahí tenemos los que nos contamos entre nosotros. Entonces, si constantemente a mí me están diciendo que fulanito hace tal cosa, voy a creer que para el afuera no cae bien. Todas las personas que yo creía que caían mal, resulta que no, y yo, que creía que había caído bien, resulta que no”.

Por último, Mora reconoció que le gustaría volver a entrar a la casa: “Obvio que sí, quiero mi revancha. Quiero volver a entrar y ver qué pasa con Coti. No le diría que sé lo que hizo porque no puedo hablar del afuera si vuelvo a entrar, pero más que obvio que le haría saber que vi todos los clips”.

Seguir leyendo: