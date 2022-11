Gran Hermano 2022: se viralizaron fotos de Daniela antes de sus retoques estéticos

Daniela Celis al ingresar a Gran Hermano 2022

Su presentación fue una de las tantas que generó revuelo en el debut de Gran Hermano 2022. Y es que, antes de ingresar a la casa más famosa del país, Daniela Celis, de 26 años de edad, había dejado en claro la importancia que ella le daba a su cuerpo y a su apariencia personal. Pero fue más allá al asegurar que había sido una cirugía estética lo que le había cambiado la vida después de haberse sentido excluida por sus compañeros de escuela.

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”, había relatado la participante oriunda de La Reja, Gran Buenos Aires. Y luego agregó: “Yo quería ser linda para ser aceptada y, realmente, operarme las lolas me cambió la vida”.

Daniela con un look descontracturado (Facebook)

Así las cosas, desde que comenzó su participación en el reality, Daniela siempre estuvo muy pendiente de su imagen. Y, a pesar de estar frente a las cámaras las 24 horas del día, en todo momento se preocupó por mostrarse arreglada, con su cabello, sus pestañas postizas y sus uñas impecables y siempre maquillada. Sin embargo, en las últimas horas un usuario de Facebook viralizó algunas fotos de la joven en las que se la puede ver sin los retoques que ella misma reconoció haberse realizado.

Según se supo, las imágenes que revolucionaron las redes datan del año 2015. Y en ellas puede verse a la participante con un look mucho más relajado y con el aspecto que tenía antes de pasar por el quirófano para realizarse el implante mamario.

Daniela confesó que se sentía fea de chica (Facebook)

Cabe recordar que esta semana Daniela había quedado nominada luego de recibir una gran cantidad de votos por parte de sus compañeros. Sin embargo, logró salir de la placa gracias a Romina Uhrig, la exdiputada que fue la líder de estos últimos días y que decidió salvarla, dejando a Agustín Guardis, Walter Alfa Santiago, Juan Reverdito y Mora Jabornisky a disposición de la decisión del público, que este domingo deberá eliminar a uno de ellos.

Desde ese momento, las redes empezaron a jugar su juego tomando partido por uno de ellos. Y la tendencia se volvió arrolladora cuando se sumaron dos de los personajes más populares del universo virtual. “Por culpa de Bizarrap sé de Agustín, de lo que más me habló en toda la semana fue de GH el hdp”, escribió en Twitter Martín Di Salvo, conocido como Coscu, uno de los streamers más reconocidos de su generación. Al parecer, no estaba tan en tema de lo que ocurría en la casa y la intensidad en los comentarios del productor lo pusieron en autos.

La participante aseguró que operarse los senos le cambió la vida (Facebook)

Para ratificar su postura, el argentino más popular en las plataformas musicales respondió el mensaje con una fotografía que fue furor “Subite a la Frodoneta”, escribió el Biza junto a una foto del personaje de El señor de los anillos con el que se conoce al platense. El guiño a la Scaloneta, como se conoce al combinado nacional que dirige Lionel Scaloni, fue suficiente para que miles y miles de seguidores se sumen al consejo y adopten al platense como favorito, haciéndolo tendencia de inmediato.

Pero la cuestión no quedó allí, sino que quedó revelado otro seguidor famoso de Agustín. Se trata ni más ni menos que de Sergio Agüero, el exfutbolista de la selección argentina que desde su retiro se volvió muy activo en las redes. El Kun había sido un pionero en darle su voto de confianza al platense y los internautas trajeron a escena una de sus transmisiones para sumar otro famoso a su equipo. Y en plena ola frodiana, Coscu aseguró a través de otro mensaje que el Duki también formaba parte de la cada vez más numerosa hinchada.

La joven siempre está pendiente de su aspecto (Facebook)

