Gran Hermano 2022: Julieta habló sobre la posibilidad de tener una relación con Marcos

Julieta habló de las posibilidades de tener una relación con Marcos en la casa de Gran Hermano 2022

Desde hace ya algunos días que se viene comentando sobre un acercamiento entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022. Tan es así que incluso ya muchos fans manifestaron en las redes que les gustaría verlos en pareja. De hecho, ya circularon muchas imágenes de ellos muy juntos adentro de la casa. Sin embargo, ella por el momento prefiere evitar cualquier romance, ya que al entrar al reality dejó muy en claro que afuera la espera su novio y no planea serle infiel.

En este contexto, en las últimas horas la bailarina tuvo una íntima conversación con Nacho Castañares Puente, otro de los participantes, en la que no solo reveló detalles sobre la relación que tiene mantiene con su novio Lucca Bardelli sino que también se refirió a la posibilidad de tener un vínculo con Marcos. “Me dijo que no me iba a perdonar ninguna, me parece perfecto. Y que me va a extrañar. Antes de venir acá fuimos al telo, nos despedimos”, dijo sobre la charla que tuvo con él antes de ingresar a la casa. Y agregó: “Lloré un montón. Una semana antes, cada vez que lo veía, no podía no llorar, me ponía re mal. Estoy re enamorada”.

En tanto, también hizo una fuerte confesión sobre la presentación que hizo para el ciclo de Telefe, antes de quedar seleccionada: “Me hicieron decir: ´En la casa no se sabe, dejo la puerta abierta...´. Y ya de primera queda re mal. Yo no lo quería decir, puse una cara...pero no iba a decir: ‘No, no lo digo’. ¿Entendés? Ni en pedo. Después cuando se lo conté (a su novio), no le gustó una mierda eso”. Entonces, Nacho quiso saber si Julieta le cierra definitivamente la puerta a estar con alguien en la casa, a lo que ella contestó de forma contundente: “No, no”.

Días atrás, fue el propio Bardelli quien salió a aclarar los tantos desde su cuenta de Instagram. “Hasta ahora nunca hablé del programa ni de nada, pero hoy sí quiero hacerlo porque un montón de gente me está preguntando. Estuve anoche en el estudio y no creo que ella esté haciendo nada malo. Juli es mi novia y voy a bancarla, por más que ella lo vea o no”, comenzó expresando el joven en un video que grabó para sus stories.

En tanto, destacó: “No me molestan para nada los tapes, de hecho no tengo problema en hablarlo. Digo esto porque muchos dicen: ‘Pobre, el novio estaba ahí viendo todo, se puso re incómodo’. No digan boludeces porque literalmente me cagué de risa porque me parecía muy alevoso lo que estaba diciendo Santi del Moro”. En ese sentido, aclaró: “Fue una de las primeras cosas que hablé con Juli antes de que ella entre al programa. Era la única que estaba entrando de novia, entonces era obvio que le iban a poner a alguien para juntarla, porque eso es lo que le vende al programa y no me molesta para nada”.

“Muchos me preguntaron mi opinión personal, pero no respondí, no por hacerme el estrella sino porque no me iba a poner a contar ahí. Pero me parece que es un mensaje medio feo que dan como sociedad. Más allá de que sea mi novia la que está ahí, yo no estaría dando ese mensaje, pero porque somos una generación bastante sana. En muchas cosas nos apoyamos, no está bueno faltarle el respeto a la otra persona, hacerle perder el tiempo...Está queja de que somos todos iguales y el amor ya no existe, pero es la misma sociedad la que está incentivando a una infidelidad pública y de hecho idealizándola, algo horrible”, continuó.

Por último, cerró: “Es mi novia y confío en ella, no me cambia en nada porque cuando termine todo van a cerrar todos la boca. Por suerte tenemos amor sano, lindo, bueno, y es una persona hermosa y nunca haría nada de las cosas nefastas que ustedes en su mente quieren que haga. No sean envidiosos, el amor existe”.

