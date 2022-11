Majo Martino habló de la bisexualidad: “He tenido una historia con una mujer”

Majo Martino contó que tuvo una historia con una mujer (Telefe)

En la actualidad, Majo Martino está de novia con Locho Loccisano, a quien conoció durante la primera emisión de El Hotel de los famosos y con quien ya lleva más de cinco meses de relación. Sin embargo, invitada a PH, Podemos Hablar, la periodista aprovechó el mano a mano con Martina Steward Usher, la ex participante de Gran Hermano 2022 que había asegurado que le daba “asquito” pensar en la bisexualidad, para hablar de su propia experiencia al respecto.

Cuando Majo le consultó a la joven por la polémica frase había dicho en el casting del reality de Telefé, Martina aclaró que no representaba su pensamiento real. “Fue todo un personaje para entrar. Adentro de la casa no me criticaron nada. Cuando hablo con una persona bisexual le pregunto qué le gusta más, me hace ruido que me digan: ‘Las dos cosas’”, explicó. Y dejó en claro que estaba arrepentida de haber pronunciado esas palabras, que hicieron que el público terminara votándola para que se fuera del programa.

A su turno, la ex hermanita le preguntó a Majo: “¿Alguna vez fuiste juzgada por algo que hiciste o dijiste y te arrepentiste?”. Y la periodista no dudó en responder: “Sí, me juzgaban de una mala manera con el tema de la bisexualidad, se me señalaba”. “¿Sos bisexual?”, le repreguntó sorprendida Martina. Y Martino señaló: “Me ha gustado una mujer, sí. Fue una linda experiencia, he tenido una historia con una mujer”.

Majo y Locho se conocieron en El Hotel de los Famosos

Enseguida, Majo dejó en claro que su presente sentimental estaba muy claro al lado del ex Combate. “Hoy estoy de novia con un chico que lo amo, Lucas Locho te amo”, explicó mientras le mandaba un beso a cámara a su novio. Pero agregó: “Hoy me puede atraer una mujer en el sentido de decir que es sexy. Cuando me gusta alguien, me gusta una persona y no su sexo en sí. Cuando uno está enamorado, no me atrae ningún otro hombre ni ninguna otra mujer”.

Hace unos días, Majo y Locho estuvieron dando su primera entrevista juntos en Intrusos, dónde contaron que la próxima temporada de verano los encontrará en Villa Carlos Paz, dónde estarán compartiendo el elenco de El hostel de los millones junto a Miguel Ángel Rodríguez, Laura Novoa, Fabio Di Tomaso y Sofía Pachano, en una comedia que contará con la producción de Nara Ferragut y dirección de Patricia Palmer. Y reconocieron que será una verdadera prueba de fuego para la pareja, que por primera vez probará la convivencia a tiempo completo.

En ese sentido, desde su programa, Mañanísima, Carmen Barbieri se animó a pronosticar que la periodista podría volver de las sierras cordobesas con un bebé en la panza. “¡Se queda embarazada, en Carlos Paz te quedás embarazada! Te juro, te lo puedo asegurar”, le dijo a Majo en plena entrevista. Cabe señalar que, si bien ambos manifestaron públicamente su deseo de tener hijos, ni Locho ni Martino tienen planeado que esto se concrete en el corto plazo. Máxime, teniendo en cuenta que si bien entre ellos todo parece estar muy bien encaminado, la relación todavía es muy reciente y ninguno quiere acelerar los tiempos.

SEGUIR LEYENDO: