Nicolás Cabré se emocionó al hablar de su relación con la China Suárez: “Es la mejor mamá que puede tener mi hija”

La emoción de Nicolás Cabré al hablar de la China Suárez: “Seguimos siendo una familia”

Nicolás Cabré pertenece al grupo de famosos que, siempre que pueda, evita las entrevistas porque es un papel donde no se siente cómodo. Sin embargo, el actor se animó a una charla íntima con Dante Gebel y habló por primera vez de su relación con Rufina, la hija que tuvo con la Eugenia la China Suárez. “Es mi compañera y la luz de mis ojos”, admitió.

Además, se refirió a cómo es la crianza de la niña al tener a los padres separados y también lo que conlleva la exposición de ambos. “La China es la mejor mamá que pueda tener mi hija y hacemos un equipo fenomenal. Incluso, estaba hablando con ella antes de entrar a la entrevista”, reveló el invitado en La Divina Noche de Dante (El Nueve).

“Vos dirás que se me cae la baba como padre, pero tengo una hija maravillosa, que me acompaña desde muy chiquita, que me banca, me escucha, se banca reuniones...”, indicó. Y agregó: “Hacemos cosas, nos divertimos y nos vamos de viaje. Es mi compañerita”.

Nico Cabré con su hija Rufina

“Hasta el día de hoy que nos llevamos súper bien. Hace un rato estaba hablando con ella, porque nuestras conversaciones son por y para Rufi. Nunca discutimos”, señaló Nico sobre su actual relación con la actriz como padres separados. “En algunas cosas podemos no estar de acuerdo, porque por algo no separamos, pero hacemos un equipo y la prioridad siempre lo fue es y será nuestra hija”, remarcó.

Asimismo enfatizó la buena relación que mantiene con la familia de la novia de Rusherking: “Yo puedo hablar con Marcela -la mamá de la China- sin tener que pasar por ella”. En este sentido indicó: “Seguimos siendo una familia, me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así. Porque todo esto lo vive ella (Rufina) que vea que sus padres son compañeros y son equipo y lo vamos a hacer hasta el último día de nuestras vidas”.

Recordemos que Eugenia La China Suárez y Nicolás Cabré estuvieron juntos durante casi dos años, un tiempo en el que apostaron al amor y en el que nació Rufina. Cuando se separaron a finales de 2013, cada uno rehízo su vida en reiteradas oportunidades, incluso ella volvió a ser madre, de Magnolia y Amancio, durante su relación con Benjamín Vicuña. Pero a diferencia de otras relaciones, lograron construir un buen vínculo de exparejas, en buena medida para preservar y construir la crianza de su hija.

Rufina Cabré y la China Suárez

Tiempo atrás, en una entrevista televisiva, Nicolás había elogiado la crianza que le habían dado sus padres y reveló que intenta transmitirle esos mismos valores a Rufina. “Mis viejos me enseñaron cómo es de verdad. Yo descubrí todo gracias a ellos”, explicó durante su visita a Los Mammones (América). Luego señaló que eran ellos quienes se encargaban de controlar el sueldo que ganaba hasta que un día lo llevaron a comprar su primer departamento. Incluso le daban el mismo dinero para gastos que a su hermano, para que nunca creyera que era mejor que los demás.

A lo largo de su carrera artística, el actor logró ganar mucha plata y pudo darse el lujo de comprarse un auto importado y tener su propio hogar. Más allá de tener una buena posición económica, no lograba sentirse feliz y pleno. Seguía sintiendo un vacío en su vida y no lograba entender el motivo de su tristeza. Pero esta situación cambió con la paternidad. “Rufina me enseño a sonreír. Sonrío y no es lo material, es ella que me dio un abrazo”, afirmó en el ciclo que conducía Jey Mammon.

