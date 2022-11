La inesperada revelación de Rusherking: “Pensé seriamente en entrar a Gran Hermano”

Rusherking habló con Grego Rosello de sus ganas de entrar a Gran Hermano

Rusherking está atravesando un inmejorable momento personal y profesional. Por un lado, sigue afianzando su romance con Eugenia La China Suárez, a quien le dedicó el tema Perfecta que grabó junto a Dread Mar I y que ya tiene más de siete millones de vistas en YouTube. Y, por el otro, sigue cosechando éxitos a nivel musical y acaba de anunciar su primer concierto en el Movistar Arena para el próximo 24 de marzo. Es por eso que sorprendió tanto al asegurar que hubiera estado dispuesto a dejar todo de lado para ingresar a la casa de Gran Hermano 2022.

Thomas Nicolas Tobar, tal el verdadero nombre del rapero santiagueño de 22 años, estuvo dialogando con Grego Rosello para Ferné con Grego, el ciclo que el influencer conduce por Twitch y Youtube. Y, cuando nadie se lo esperaba, aseguró: “¿Podés creer que en un momento pensé seriamente en entrar a ‘Gran Hermano’? Te lo juro por Dios”.

Sin poder dar crédito a lo estaba escuchando, Grego dejó en claro que a la producción del programa le hubiera encantado sumarlo como figura destacada. Pero el cantante explicó que su intención no era hacer una visita como celebrity sino entrar como participante. “No una semana, a ganarlo. El tema es que hay muchas cosas en contra”, se sinceró.

En ese momento, Rosello intentó ser respetuoso con quienes ingresan a la casa, pero aclaró: “Ninguno de los participantes si fueran vos, estarían ahí”. Y es que está claro que los hermanitos ingresan buscando fama y dinero, algo que Rusherking ya logró por mérito propio. Pero el cantante explicó: “Lo estoy viendo por Tik Tok, suben todo el tiempo cosas. Me hubiese encantado porque me gusta el juego ese, está bueno”.

Rusherking y la China Suárez en el video de Perfecta

Por último, el artista se animó a opinar de Walter Santiago, uno de los participantes más polémicos del programa. “Del Alfa vi un Tik Tok que es medio gil, me caía piola. Pero no quiero hablar al ped... porque no lo conozco”, dijo sin querer ahondar más en el tema.

Cabe recordar que esta semana, después de que Romina Uhrig ejerciendo su rol de líder salvara a Daniela Celis, quedaron en la placa de nominaciones Agustín Guardis, Walter Alfa Santiago, Juan Reverdito y Mora Jabornisky, uno de los cuales deberá abandonar el programa por decisión del público. Y en las redes sociales los internautas se empezaron a manifestar a favor de unos u otros. Pero la tendencia se volvió arrolladora cuando se sumaron dos de los personajes más populares del universo virtual.

“Por culpa de Bizarrap sé de Agustín, de lo que más me habló en toda la semana fue de GH el hdp”, escribió en Twitter Martín Di Salvo, conocido como Coscu, uno de los streamers más famosos de su generación. Al parecer, no estaba tan en tema de lo que ocurría en la casa y la intensidad en los comentarios del productor lo pusieron en autos.

Para ratificar su postura, el argentino más popular en las plataformas musicales respondió el mensaje con una fotografía que fue furor “Subite a la Frodoneta”, escribió el Biza junto a una foto del personaje de El señor de los anillos con el que se conoce al platense. El guiño a la Scaloneta, como se hace referencia al combinado nacional que dirige Lionel Scaloni, fue suficiente para que miles y miles de seguidores se sumen al consejo y adopten al platense como favorito, haciéndolo tendencia de inmediato.

Pero la cuestión no quedó allí, sino que quedó revelado otro seguidor famoso de Agustín. Se trata ni más ni menos que de Sergio Agüero, el exfutbolista de la selección argentina que desde su retiro se volvió muy activo en las redes. El Kun había sido un pionero en darle su voto de confianza al platense y los internautas trajeron a escena una de sus transmisiones para sumar otro famoso a su equipo. Y en plena ola frodiana, Coscu aseguró a través de otro mensaje que el Duki también formaba parte de la cada vez más numerosa hinchada.

