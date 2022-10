La angustia de Cinthia Fernández porque robaron en su barrio privado: “No se puede vivir”

Cinthia Fernández se angustió por un robo ocurrido en su barrio privado (Video: Instagram)

En sus redes sociales, Cinthia Fernández contó una situación que vivió el miércoles por la tarde cuando regresó a su casa después de su jornada laboral. La panelista de Momento D (El Trece) explicó que estuvo inactiva en sus redes sociales porque descubrió que habían entrado a robar en el country en el que vive.

“Volviendo del trabajo a mi casa me enteré de que entraron a robar en mi barrio”, dijo la mamá de Charis, Bella y Francesca en una serie de historias de Instagram que grabó desde su auto, para explicar las razones por las cuáles había estado alejada de sus redes sociales por unas horas. “Toda la planificación del día que tenía se fue a la bosta. Yo me puse muy nerviosa, la panamericana estaba hasta las pelotas de gente, un desastre todo”, contó.

Después de comentar que no pudo cumplir con la programación en sus cuentas, dijo: “No quiero ahondar en detalles, hubo malos manejos y muy enojada estoy”. Acto seguido, mostró el momento en el que la Policía Científica ingresaba al lugar para investigar el hecho. “Ay, Dios mío, Argentina”, acotó entre susurros.

Te puede interesar

“Vamos a cortar la mala onda porque ya no se puede vivir tranquilo en ningún lugar. Pagás por seguridad, pero no se puede vivir. Salís a la calle, no se puede vivir. Te mudás a un edificio, no se puede vivir. ¡Y hasta hombres arañas hay!”, agregó al respecto. “Ya no sabés en dónde carajo estar seguro”, dijo también.

En el cierre de su descargo, Cinthia le pegó a la clase política, aunque especialmente hizo foco en el presidente Alberto Fernández, sin mencionarlo. “Después en la campaña ninguno habla de seguridad, ninguno. Los políticos están ocupándose de Gran Hermano, con pobreza, inseguridad, en fin...”, expresó. Por último, decidió cambiar las vibras con un mensaje positivo tanto para ella misma como para sus seguidores. “Arranquemos el día con buena onda, energía, fush fush”, cerró con cierta esperanza.

Cinthia Fernández

Semanas atrás y en diálogo con sus seguidores de Instagram, Fernández contó una situación con Matías Defederico, expareja y padre de sus tres hijas. “Hola Cin: ¿Cuándo le sacan el carnet o algo de Justicia para tu lado?”, le preguntaron en relación al exfutbolista. Y en la misma consulta, hicieron referencia a Analía Frascino, madre del exfutbolista, que había manifestado duras crítica a la bailarina. “Y a esa mujer horrible no le den más pan”.

Al respecto, Cinthia explicó el motivo por el que no había pedido que retiraran el registro de conducir a su ex: “Nunca lo hice porque entiendo que él necesita el auto para moverse, incluso hasta para buscar a sus hijas”, señaló. Pero a continuación, lanzó una dura advertencia ante la posibilidad de que presentara un pedido para que no pueda llevar a sus hijas al exterior. “Si empieza a molestar con el permiso no solo se lo voy a sacar, también le prohíbo las salidas del país a él hasta que pague la deuda”, agregó.

El mensaje de Cinthia Fernández contra Matías Defederico (Foto: Instagram)

Previamente, la bailarina había referido de manera indirecta hacia su exsuegra. Fue cuando sorprendió al develar por qué creía que estaba enferma, hecho que no le atribuyó a los constantes cambios de clima. “Es obvio que te vas a enfermar, toda la mala onda que te tiran, sos demasiado fuerte, te quiero, cuidate”, escribió un usuario y ella le dijo: “Me están pinchando el muñeco fuerte”. Vale recordar que Cinthia había señalado a Frascino por supuestamente hacer brujerías en su contra, aunque en aquella oportunidad optó por referirla como “Doña Rosa y sus secuaces”, a fin de evitar cualquier problema legal.

Seguir leyendo: