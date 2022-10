La reaparición de Fernanda Herrera, la abogada hot: defendió a José López y estuvo en el Bailando

Fernanda Herrera reapareció en televisión

Fernanda Herrera incursionó en los medios cuando en el 2016, tras tomar la defensa de José López, se incorporó al Bailando, donde se la conoció como “la abogada hot”, en aquel momento contó que además le gustaba cantar y que incluso había querido dedicarse a la música pero que finalmente se decidió por el Derecho. Rápido de reflejos, Marcelo Tinelli le prestó el micrófono y ella interpretó el tema “Desde esa noche” de Maluma y Thalia.

Luego de su breve paso por el certamen de El Trece, sus apariciones en televisión fueron cada vez más esporádicas aunque cada tanto tomaba algún caso mediático. Esta semana volvió a pantalla, tras presentarse como la defensora de Despre, el nuevo novio de Tamara Báez, ex de L-Gante, que fue detenido por intentar ingresar a un boliche con un arma.

Sobre la causa en la que está trabajando, explicó en Nosotros a la mañana: “Tengo que denunciar un nuevo hecho que Despre mi cliente me relató, que en el momento que estaba en el VIP se le acercó una persona que o lo puedo individualizar que sería un tal Oso amigo del Elegante (sic), un amigo y lo increpó y amenazó y tuvo miedo, temor por su vida y la de Tamara también, él lo va a declarar y claramente hay una amenaza respecto a esta persona allegada al Elegante (sic) y vamos a pedir que se lo individualice para sabes más sobre el contenido de estas declaraciones”.

En el móvil ella lucía un traje negro y lentes oscuros. Seguía con su cabellera rubia y larga como en su época al lado de Marcelo Tinelli y se mostró muy abierta y predispuesta a la hora de hablar con los medios.

Fernanda irrumpió en los medios en el 2016 cuando tomó la defensa de José López, ex secretario de Obras Públicas, detenido mientras intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez. . “Fue muy especial para mí. A partir de la causa de José López llegó a distintos medios mi popularidad, con respecto a que yo cantaba, que hacía cumbia. Y con la entrada al programa de Marcelo adquirí mucha más popularidad con la gente. No fue buscado ni nada de eso, porque la abogacía es mi profesión, y por el otro lado está la música, que es mi hobby”, contó tiempo después a Teleshow.

Fernanda Herrera, la Doctora hot, en el Bailando

Luego, decidió dejar el caso y aprovechar a parte mediática: “Fui al programa de invitada y ahí Tinelli me transmite las ganas de que estuviera como participante, igual que Moria (Casán) y (Marcelo) Polino, quienes siempre se han portado bien conmigo. Evalué la posibilidad y dije: ‘Bueno, no está mal. Sí, me juego y lo hago’. Son oportunidades que se dan una sola vez. Pero con los ensayos y todo lo que conlleva el Bailando, era muy difícil para mí poder estar con la causa y, a su vez, participar de un programa de tal magnitud. Así que por esa razón renuncié a la causa y continué en el programa. Tampoco estaba de acuerdo con la estrategia de defensa con el señor López”.

Sobre su paso por la pista, había recordado: “Es difícil estar ahí parada, con los nervios de que te tenés que acordar la coreografía, tenés que estar bien para bailar y brindar algo bueno a los demás. A la vez, hay que estar preparada para responder a todas las preguntas del jurado. Hay que ir formándose día a día en ese programa para poder estar ahí”.

Dos meses después, renunció al ciclo de Marcelo Tinelli y continuó dedicándose a la abogacía y entre sus clientes, actualmente está Javier Desprebíteris, popularmente conocido como Despre en el mundo de la música, novio de la ex de L-Gante.

