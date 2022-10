Gran Hermano 2022: el chiste de Alfa que llevó a Daniela a un ataque de llanto

El llanto de Daniela por un comentario que le hizo Alfa en Gran Hermano

Con el paso de los días la convivencia se pone más complicada entre los participantes del reality Gran Hermano 2022 (Telefe). En esta oportunidad, Daniela Celis pasó un mal momento por un chiste que le hizo su compañero, Walter Santiago, más conocido como Alfa.

El conflicto comenzó cuando los hermanitos estaban tomando sol en la pileta y escucharon fuertes ruidos que provenían de afuera. Fue entonces cuando Alfa comentó en tono de broma: “Un grupo de terroristas nos vienen a liquidar. Masacre en Gran Hermano. Daniela fue encontrada flotando en la piscina. Daniela, vienen a secuestrarte”.

Tras escuchar este comentario, Daniela se fue al cuarto y le comentó a sus otros compañeros lo que había pasado, muy emocionada: “Fue un comentario que me re dolió. Estaba afuera y se escuchaba ruido en la parte de la pileta y estaba Walter y empezó a decir: ‘Son terroristas, cuidado Daniela que te pueden ahogar en la pileta’. Le contesté que no se jode con eso. Yo pasé por una situación re fea y me hizo sentir mal”.

Al darse cuenta de que Celis había llorado por sus palabras, Alfa intentó hablar con ella para poner paños fríos: “Daniela, yo no quise agredir a nadie. Fue una broma que hice porque nunca escuchamos ruidos ahí atrás. Y dije ‘ahora viene un grupo y van a tirar a Daniela al agua’”.

La joven participante le contestó: “Dijiste ‘Daniela va a quedar ahogada en el agua y la van a secuestrar. A mí me dolió porque me pasó algo parecido”. Por último, Walter aprovechó para minimizar su comentario: “Que no sea un teléfono descompuesto, ‘ahogada’ no dije. Tampoco hablé de ‘secuestrar’”.

Por otra parte, en el último debate de Gran Hermano 2022 se realizó una nueva prueba del líder para determinar quién mandará en la casa durante la semana, quién tendrá inmunidad en las nominaciones y la potestad de poder salvar a uno de los nominados. Además, el ganador tuvo un nuevo benefició que consistió en elegir a dos compañeros para ver una película en las próximas horas.

En esta oportunidad, segunda prueba de líder que se realizó en esta edición del reality consistió en armar torres de tres metros de altura con bloques. El primero de cada grupo en lograrlo pasaba a una final. Maxi Giudici y Thiago Medina fueron los ganadores de cada uno de sus grupos, y en consecuencia, los finalistas. Finalmente, el cordobés venció y se convirtió en el hombre más fuerte de la semana dentro de la casa.

Maximiliano tendrá inmunidad en las nominaciones de este miércoles y además luego tendrá la potestad de salvar a uno de los nominados. “No lo puedo creer. Pensé que había perdido”, le dijo el participante al conductor, cuando lo felicitó por ser el líder de la casa por esta semana.

Además Santiago del Moro le dijo que podía elegir a dos compañeros para que vean la película con él. Fue entonces cuando Maxi optó por Juliana, su pareja. “La segunda persona es mi coterráneo El Cone (por Alexis) Es el hombre de mi vida”, bromeó.

Días atrás, las cámaras captaron el momento en el que Maximiliano y Juliana se demostraron cariño en uno de los pasillos de la casa. A escondidas de sus compañeros, los participantes se fundieron en un apasionado beso, con abrazo incluido. Desde ese momento, la relación fue ganando en intensidad y los mimos se volvieron más fogosos. Pero el cordobés puso el freno de mano. Habrá que ver cómo sigue esta historia entre los participantes.

