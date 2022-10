Gran Hermano 2022: Maxi es el nuevo líder de la semana, tiene inmunidad y podrá salvar a un nominado

Gran Hermano 2022: la prueba del líder

Este martes, durante el debate de Gran Hermano 2022, se realizó una nueva prueba del líder para determinar quién mandará en la casa durante la semana, quién tendrá inmunidad en las nominaciones y la potestad de poder salvar a uno de los nominados. Además, el ganador tuvo un nuevo benefició que consistió en elegir a dos compañeros para ver una película en las próximas horas.

En esta oportunidad, segunda prueba de líder que se realizó en esta edición del reality consistió en armar torres de tres metros de altura con bloques. El primero de cada grupo en lograrlo pasaba a una final. Maxi y Thiago fueron los ganadores de cada uno de sus grupos, y en consecuencia, los finalistas. Finalmente, el cordobés venció y se convirtió en el hombre más fuerte de la semana dentro de la casa.

Maximiliano Giudici tendrá inmunidad en las nominaciones de este miércoles y además luego tendrá la potestad de salvar a uno de los nominados. “No lo puedo creer. Pensé que había perdido”, le dijo el participante al conductor, cuando lo felicitó por ser el líder de la casa por esta semana.

Además Santiago del Moro le dijo que podía elegir a dos compañeros para que vean la película con él. Fue entonces cuando Maxi optó por Juliana, su pareja. “La segunda persona es mi coterráneo El Cone (por Alexis) Es el hombre de mi vida”, bromeó.

Los elegidos de Maxi para ver una pelicula

Días atrás, las cámaras de Gran Hermano 2022 captaron el momento en el que Maximiliano Giudici y Juliana Díaz se demostraron cariño en uno de los pasillos de la casa. A escondidas de sus compañeros, los participantes se fundieron en un apasionado beso, con abrazo incluido. Desde ese momento, la relación fue ganando en intensidad y los mimos se volvieron más fogosos. Pero el cordobés puso el freno de mano.

En las últimas horas, se mostró una conversación que Juliana tuvo con Lucila, Daniela y Julieta, otras de las “hermanitas” de la casa, en las que exponía las razones por las cuales aun no había tenido sexo, pese a que ella manifestó sus ganas en reiteradas ocasiones.

“Yo tengo una hermana de ocho años. Por más que no lo pasen en vivo y en directo o salga censurado, después aparece en los programas”, contó Juliana acerca de sus reparos, aunque sin embargo eso no era un impedimento para ella. En cambio sí dijo que Maxi le contó que padece un supuesto “problema” al ser alérgico al látex, por lo que no puede usar preservativos.

Al escuchar esto, Lucila -más conocida como la Tora-, le replicó que le pueden pedir a la producción del reality show que les faciliten preservativos sin látex. Y también, le dio un consejo: “Cuidado con la ESI, por las cámaras”. “¿Con la qué?”, preguntó Juliana. “Con la educación sexual”, puntualizó la Tora. “Sí, sí, obvio, por supuesto”, replicó la de Venado Tuerto, mientras se mordía un dedo.

Luego de la gala que dejó afuera a Tomás Holder, los hermanitos retomaron el juego y en la casa ya comenzó a hablarse sobre las estrategias de la próxima nominación y según pudo saberse un jugador hizo utilizó la espontánea.

Por el momento, no se sabrá quién la hizo ni a quién se le aplicó. Recién este miércoles en la gala de nominación se conocerán quiénes irán a la placa y se revelará el misterio. Aunque la especulación general señala como el responsable a Nacho, quien decepcionado por la salida de su amigo habría querido adelantar la jugada.

