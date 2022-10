Las revelaciones de Tomás Holder: sus frases polémicas, la jugada de Martina que lo condenó y la irrupción mediática de su mamá

Tomás Holder después de ser eliminado de Gran Hermano (Telefe)

Tomás Holder fue el primero en salir de la casa de Gran Hermano y todavía no entiende bien qué pasó adentro ni qué passa afuera. Hace una semana y un día, era una cara apenas conocida en el universo acotado del TikTok y hoy irrumpió en los hogares de todo el país a través de la televisión. A la vieja usanza. Sus actitudes son tema de conversación en el trabajo, en el café, en el colegio y en las redes sociales. Y una pregunta que resume todas las conversaciones. ¿Holder es o se hace?

“Lo que ven en Tik Tok y lo que vieron en la casa, es el 1% de lo que es mi persona”, dice Tomás con cierto fastidio, despejando las dudas y cuenta el lado b de lo que eligió mostrar. “Tuve una historia de vida que solo sabían mis amigos y mi novia. Mi mamá la luchó bastante y sola, mi viejo no acompañaba. No nací en cuna de oro, si ahora me ven con lujos es porque me lo gané, trabajé, me esforcé. A mí nadie me regaló nada”, asegura.

¿Y por qué mostrar apenas ese uno por ciento? ¿No hubiera sido mejor hacerlo más balanceado? Holder escucha la pregunta y se mantiene en su postura, aún cuando el diario del lunes mostró que su estrategia había fracasado rotundamente. “No quería entrar a la casa dando un papel de lástima porque me parecía que no es mi personalidad, ni lo que yo muestro. Hoy estoy viviendo mi presente, proyecto mi futuro y el pasado no hay que ocultarlo pero hay que dejarlo atrás porque el pasado ya pasó y se vienen cosas mejores”.

—¿Cómo viviste esta semana adentro de la casa?

—Fue muy corto pero por dentro parecía eterno, como si fuera un mes. Fue muy crudo, pero me encantó poder jugar, la pasé muy bien, me reí mucho, hice bromas. Si bien afuera no terminó de gustar, adentro sentí que jugué y eso es Gran Hermano. Entré con un objetivo y puedo decir que lo cumplí. Los seguidores me aumentaron muchísimo en todas las cuentas, también las visitas y pude monetizar las redes.

—¿Tu objetivo era ese?

—Sí, y todavía no puedo creer lo que pasó en la semana, si me hubiera quedado un mes era una locura. Si Dios me marcó este camino por algo será, ahora estoy re feliz. Estoy con mis amigos, con la gente que me quiere.

—Tu novia y tu mamá te bancaron mucho en estos días

—Mi novia es una mujer única, excelente persona. Tuve muchas novias y no me había enamorado, es la primera vez que me pasa. Lo primero que hice cuando agarré el celular fue llamarla, ayer cumplimos cinco meses y fue muy emotivo. Creo mucho en el amor, apuesto por el amor, el amor real existe.

—¿Y mamá? ¿Te sorprendió su aparición mediática?

—Vi que se estuvo haciendo la farándula, me reí un poco pero le dije que me pareció un montón que haya subido historias a mis redes. Ahí estuvo un poco de más, pero mucha gente no entiende. Critica que está ahí defendiendo al grandulón, pero se olvidan que tengo 21 años, piensan que soy más grande. Mamá es un personaje pero ¿qué le puedo criticar? Yo como padre hubiera hecho lo mismo, debe ser muy feo que mucha gente ataque a tu hijo y encima siendo prejuiciosos.

Tomás Holder lee la carta de su mamá luego de salir de la casa. (Gran Hermano.Telefe)

—¿La imaginás con un futuro en los medios?

—Siempre fue así, eh. Ahora me di cuenta que le gusta la cámara, las notas, y bueno, el hijo tenía que ser como la madre.

—¿Cómo fueron las primeras cosas afuera de la casa?

—Muy intensas, me saqué muchas fotos y sentí el amor de la gente, sobre todo de los adolescentes, de los niños, Si bien mucha gente grande me miraba sorprendida, otra me miraba de reojo, o se reían. Siempre va a estar la gente que te va a querer y la gente que no.

—¿Qué imaginás para lo que viene?

—Estoy enfocado en el presente, ojalá que sea proyectando viajes, negocios, crecer como ese personaje y como hombre, como ser humano, como hijo, como novio. Proyecto tener una familia, tener hijos. Soy un pibe muy genuino, familiero, romántico, amiguero. Hoy abracé a mis amigos y lloré mucho, les dije que los extrañaba. Si bien ven por fuera a un tipo fuerte, por dentro hay un Tomi que necesita amor.

A pesar de durar menos de una semana, Holder no se arrepiente de este personaje que le dio una visibilidad por encima de los 18 participantes, pero que de alguna manera lo obligó a hacer la valija demasiado pronto. Cita como argumento los mensajes que recibe en sus redes sociales: “Holder, volvé a la casa”. “Gran Hermano no es lo mismo sin vos”. “Me hiciste cagar de risa”.

“Yo entré a jugar un juego en el que va a ganar uno solo. Yo entré a jugar y divertirme, Hoy la Argentina está en muchos líos, no solo en lo económico, es un país muy separado y solo quise hacer reír un poquito que es lo que necesita la gente cuando llega a su casa. Prender el televisor, ver a un personaje como yo y olvidarse de los problemas”.

—¿Pudiste hablar con Martina de la decisión que tomó? Te pudo haber salvado y hoy estarías en la casa.

—Martina es un amor de persona, ojalá cuando la vea afuera le pueda dar un fuerte abrazo y podamos formar una amistad. Me reí mucho con ella y tiene una personalidad muy parecida a la mía en lo que son chistes, es una mina con muchos ovarios y cuando la casa se le puso en contra siguió jugando.

—¿Qué opinás de su decisión que generó tanta polémica?

—La jugada de Martina fue magnífica, si la gente apoyaba y entendía que éramos 4 contra 14 y realmente nos la estábamos jugando... Porque al día siguiente de entrar, la casa ya estaba dividida, fue la división más rápida en la historia de Gran Hermano . Creo que dejamos todo, y Nacho es un chico hermoso, con muchos valores, que le cae bien a todo el mundo y nunca se vendió. Eso demuestra la unión del grupo.

Tomás Holder (Instagram)

—¿Sentís que a Los monitos lo veían como el grupo de los malos?

—Eso le vino a la cabeza a los 45 millones de argentinos. ¿Por qué el grupo de los malos? ¿Porque somos distintos, porque queremos jugar, porque queremos hacer bromas? En ninguna broma pusimos en riesgo la salud o la integridad física. Poner azúcar en una comida no es una broma pesada. Guardar comida para tu equipo no tiene nada de malo, y porque no comas una lata de atún no te vas a morir de hambre. No te estoy cortando el agua.

—¿Creés que la relación va a seguir afuera de la casa?

—A Nacho y a Martina ni bien salgan de la casa los voy a invitar a tomar algo. A Juan también, a pesar que hizo un personaje muy intenso, en un momento le pedí por favor que no hable más. A veces solo quería cagarme de risa y él estaba todo el tiempo pensando en jugar. Igual lo voy a recibir con un abrazo, es más, le dejé de regalo una camisa que le gustaba mucho.

—En esta primera semana hubo dos personajes polémicos, uno fuiste vos y el otro, Alfa. ¿Cómo fue tu relación con él?

—Un personaje hermoso adentro de la casa, es el famoso loquito lindo que un día se levantaba y te reputeaba y otro día te preguntaba si querías un poco de pan. Es un abuelito muy gracioso, a pesar de ser un tipo grande es muy canchero, tiene historias de vida muy impresionantes, que si fueran ciertas me gustaría vivir la mitad de cosas que vivió. Pero así como te digo lo bueno te digo lo malo, con Alfa afuera de la casa no me tomaría ni un café porque somos muy diferentes. Y eso no tiene nada de malo. En la vida vas a conocer gente que te cae bien, otra que te cae menos bien, pero eso no tiene que ver con las personas, simplemente no hay afinidad.

—¿Imaginabas que todo el mundo ibas

—La verdad que no, me piden fotos los obreros, me saludan de los colectivos. Hoy me asusté, estaba cargando nafta y una chica mete la mano adentro del auto para sacarse una foto, pensé que me querían robar. Una fan que le encantó mi juego.

—Mientras estabas adentro se viralizó un video en el que se te veía saltando unos autos.

—Se viralizaron videos de todo. Era adolescente y me equivoqué. Fue una época de mi vida por la que pedí perdón, Salté unos autos, se abolló uno, pague por lo que hice, di la cara como un hombre a los 18 años. También se difundieron unos videos desnudo, espero que lo disfruten y que les gusten, es arte puro eso. Estoy contento con la persona que soy y nada de lo que puedan hacer para bajar a una persona de 21 años me va a detener. Así que sigan hablando.

—¿Saldrías con una chica que viaja en colectivo?

—¡No tengo problemas con las chicas que viajan en colectivo! Mi novia es de un pueblo de 6 mil habitantes, y siempre la cargaba porque tenía un Iphone 7. Pero la acepté, y lo que me enamoró de ella es su simpleza, puede estar a cara lavada y en pijama y es hermosa. Y va a la facultad en colectivo... ¿saben las veces que la acompañé? Ella me decía que no quería que nos vieran juntos ahí, que eso no era lo que yo mostraba. Pero yo le explicaba que era un personaje, y que si tengo que subir a un colectivo y acompañarla para que ella se sienta segura, lo voy a hacer.

