Nicolás Reyna se emocionó en la final de Canta Conmigo Ahora: “Le pedí a Dios poder cantar esta noche”

Nicolás Reyna alcanzó la final de Canta Conmigo Ahora (El Trece) y en la primera ronda de la noche se presentó ante el jurado del programa con una versión de la reconocida canción “Entregate”, popularizada por Luis Miguel. A través de una gran interpretación, conmovió a los jueces y se llevó el puntaje perfecto: 100 sobre 100. Pero apenas después de cantar, le confesó a Marcelo Tinelli que estuvo muy cerca de no presentarse a competir en esta definición.

El participante catamarqueño llegó a esta instancia decisiva de la primera temporada del certamen compitiendo con Agustina Sol Pereyra, Sofi de Blas y Alma Pellegrini. Y de movida se destacó sacando a relucir su potente voz con el rotundo hit de “El Sol de México”. Luego de su performance y tras haber sido elogiado por L-Gante, confesó que un problema grave de salud casi le impide ser parte de esta final.

Entre el aliento del jurado, Tinelli se disponía a revelar el puntaje cuando el cumbiero le dijo: “Es buena la onda de Dios. Puede ser que haya que dejar las cosas en manos de Dios”. El comentario le provocó una carcajada al conductor por la ocurrencia.

“Me parece que Dios se hizo cargo acá”, coincidió Tinelli. “Se tenía fe”, agregó L-Gante. “Es más, te voy a contar un secreto, quizás. Yo en estos días pasados estuve ronco. Estuve ronco hasta ayer, hasta hace un rato. Se me hizo una angina. Pedí un milagro a la Virgen del Valle de Catamarca y a Dios para poder cantar esta noche”, dijo Nicolás, muy embargado por la emoción, con la voz quebrada y lágrimas dándole un brillo a sus ojos.

“Si no, no podía cantar. No podía cantar nada”, agregó después mientras era aplaudido por todos en el estudio. “En una final esto vale mucho”, aprobó Marcelo para segundos después develar el puntaje perfecto que le otorgó el jurado. Este hecho que lo hizo clasificar automáticamente hacia la definición y continuar avanzando de ronda, camino hacia la última definición. Un rato después, Nicolás volvió a la pista y cantó “América, América”, de Nino Bravo, con la que alcanzó unos 87 puntos para seguir avanzando.

Por último, y sobre el filo de la medianoche, Reyna se lució interpretando “El Rey” -popularizada por Alejandro Fernández- y una vez más no pudo evitar las lágrimas luego de la elogiosa devolución del jurado. “No tengo palabras para describir lo que viví en este programa. Fui feliz, me dieron vida de nuevo”, dijo el participante. En este punto, y siendo la última etapa de la final, se enfrentó a Agustina Sol, quien cantó “Así” -de Sandro- y con la que también deslumbró a todos los presentes.

Finalmente, Tinelli anunció el resultado tras la votación del público -participaron más de 14 millones de personas en la compulsa- y estableció a Reyna como el campeón, quien obtuvo el 68.3% del total. En tanto, Agustina Sol quedó en el segundo lugar con el restante 31.7%. De esta forma, y bajo una lluvia de papelitos en el estudio, el ganador y la subcampeona se fundieron en un abrazo emocionado para despedir así la primera temporada de Canta Conmigo Ahora.

