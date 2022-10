Comenzó la gran final de la primera temporada de Canta Conmigo Ahora

Llego a la final la primera temporada de Canta Conmigo Ahora (ElTrece)

Después de casi tres meses de concurso, se terminó la primera temporada de Canta Conmigo Ahora, el reality con el que Marcelo Tinelli volvió a la pantalla de ElTrece. Y, de los más de 200 participantes que se pararon en el centro del estudio para tratar de conquistar a los 100 jurados, quedaron solo cuatro finalistas: Agustina Sol Pereyra (Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires), Alma Pellegrini (Villa Constitución, provincia de Santa Fe), Nicolás Reyna (San Fernando del Valle de Catamarca) y Sofía de Blas (Pilar, provincia de Buenos Aires). Pero, esta vez, la decisión quedó en manos del público.

“¡Buenas noches América! Llegó el día de la gran final”, anunció el conductor cuando el reloj marcaba las 22:40. Y anunció que cada finalista cantaría un tema, para eliminar a uno. Luego pasaría lo mismo con los tres restantes. Y, para terminar, se definiría al campeón entre los dos restantes. Así, después de dejar en claro las reglas, Tinelli presentó a los participantes que dejaron en claro sus nervios y su ansiedad por lo que estaba por venir.

El primero en cantar fue Nicolás, que luego de ver un resumen de su paso por el programa interpretó Entrégate y obtuvo 100 puntos del jurado. Y contó que había estado ronco hasta el día de ayer y le había pedido a la Virgen del Valle de Catamarca que le permitiera cantar. Luego fue el turno de Alma con I Don’t Want to Miss a Thing, con lo que logró 74 puntos. Enseguida, paso Agustina Sol que cantó Aprendiz pare recibir también un puntaje perfecto de 100. Y, en último lugar, Sofía cantó I Will Always Love You y los especialistas le dieron 92 puntos. De esta manera, Pellegrini fue la primera eliminada de la noche.

