La China Suárez se mostró enamorada por el talento de Rusherking en la cocina

Rusherking le cocinó a la China Suárez (Instagram)

No es la primera vez que Rusherking cocina para Eugenia La China Suárez. Sin embargo, en la noche del domingo, la actriz decidió compartir con sus seguidores un video en el que se puede ver el esmero que el músico le pone al arte culinario. Arrobando a su novio junto a dos corazones, la joven mostró como el intérprete de Olvidate cortaba champiñones para una salsa al tiempo que hervía el agua para las pastas. Y terminó la grabación abrazándolo por la espalda, para recibir un tierno beso por parte de él.

La ex Teen Angels es madre de tres hijos: Rufina, de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su pareja con Benjamín Vicuña. Y, minutos antes, había compartido una historia mientras miraba televisión desde la cama con el más pequeño de los niños. Pero se ve que, después de la cena, la nena del medio la obligó a mantenerse despierta porque, según escribió en otra publicación en la que se la veía nuevamente en la cocina, le pidió “panzito (sic) de ajo de mamá” para llevar al colegio.

Lo bueno es que, pese a sus propios prejuicios, la actriz logró ensamblar su familia numerosa con Thomas Tobar, tal el verdadero nombre del artista. Es que, al principio, ella pensaba que el músico, de 22 años, era demasiado joven para ella, que ya cumplió los 30. Porque, si bien había salido con hombres una década más grandes que ella, nunca había estado con alguien menor. Sin embargo, la armonía que logró en su vida personal a partir de su relación con Rusherking la sorprendió tanto como a su público.

Magnolia Vicuña cantó el tema que Rusherking le dedicó a la China Suárez

De hecho, días atrás, compartió un video en el que se puede ver a la nena que tuvo con el galán chileno cantando Perfecta, el tema que el músico compuso inspirado en ella mientras bailaba en el jardín de su casa. La China acompañó las imágenes con emojies de corazones. Y fue el propio cantante quien se encargó de compartirla con la frase: “Jajajaja, qué ternura”.

La China y Rusherking comenzaron su noviazgo allá por el mes de mayo. Y, a fines de septiembre, el cantante lanzó la canción que le dedicó especialmente y que grabó junto a Mariano Castro, líder de Dread Mar I. El video, como era de esperar, está protagonizado por la actriz. “Te he buscado por todo el mundo. Dime ¿dónde has estado? Es que por mucho tuve la ilusión. De poder coincidir con alguien. Que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte. Y no quiero que te vayas de mi lado”, comienza diciendo el tema. Y luego, el estribillo sigue: “Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa”.

Mientras los músicos entonan la letra, la actriz baila en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con su novio y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados. “Y si todos tienen a alguien más. Lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más. Sí para mí eres perfecta, wo-oh. Y si un día te vas. Te esperaré en el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra”, sigue la canción.

