Mientras Tamara Báez le reclama un asado, L-Gante sale de gira con Wanda Nara

L-Gante y Wanda Nara, muy juntos en un boliche

La relación entre L-Gante y Wanda Nara avanza a pasos agigantados. Si bien ninguno de los dos todavía se anima a confirmar un romance, cada vez hay más pruebas de que los une algo más que solo trabajo. Por caso, en la noche del sábado se los pudo ver muy acaramelados en un boliche de Quilmes, donde el músico hizo una presentación y además, se animó a cantar el tema que le compuso a le empresaria, frente a ella.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales y que reprodujeron Ángel de Brito y Estefi Berardi, se puede ver a la mediática grabando todo con su celular y, en otros videos, se los capta muy de cerca, aunque no se llega a vislumbrar si se dan un beso o no, porque la cámara los enfoca de espaldas.

Wanda y L-Gante, envueltos en rumores de romance

Lo cierto es que, como si esto fuera poco, Tamara Báez, la ex del cantante, volvió a manifestarse enfurecida en las redes, en medio de la batalla que mantiene con él por la cuota alimentaria de su beba. Es que el referente de la cumbia 420 la había saludado por el Día de la Madre, pero se arrepintió, eliminó la publicación y volvió a subir una nueva imagen con una frase más formal. De acuerdo a lo publicado por Berardi, la foto original lo mostraba junto a su ex y su hija Jamaica dentro de un auto. “Que tengas un hermoso día, mamá”, escribió el joven. Minutos más tarde, el artista compartió una nueva publicación más irónica: “Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre”, manifestó. Lo llamativo de la segunda publicación es que acompañó sus palabras con una selfie de sí mismo, sin rastros de Báez o Jamaica.

En ese contexto, la influencer compartió las críticas que sus seguidoras le hicieron a su ex: “Le está haciendo la vida imposible a la mujer que le cuida a su hija las 24 horas del día, pero ojo, le desea un FELIZ día. Tipo ridículo, machista y ordinario es este”, fue uno de los los comentarios que replicó Tamara. Y, además, apuntó directamente contra Elián: “Un buen chabón, un buen padre, estaría haciendo un buen asado, ¡pero te falta mucho a vos! Asco me das, seguís subiendo cosas así. Te volviste adicto al faranduleo. No tenés derecho a nada. Cero códigos, cero respeto. Encima me tengo que aguantar el no poder mostrar a mi hija”.

La fuerte story de Tamara Báez contra L-Gante

Mientras tanto, y en medio del conflicto con sus hijos por su relación con L-Gante, Wanda no se olvidó de esta fecha especial y publicó una contundente reflexión en sus stories. “Feliz día para todas las mamás. No existe amor más incondicional. Por mis hijos doy mi vida como cualquier mamá”, comenzó expresando, y cerró con una aclaración, para aquellos que la critican por estar lejos de sus hijos en este día: “Aunque nosotros festejamos el Día de la Madre en mayo, no quería dejar de saludar a las hermosas madres que me siguen”.

La story de Wanda Nara por el Día de la Madre

Cabe recordar que durante el vivo que Mauro Icardi había hecho en contra de Wanda, Valentino y Costantino, dos de los hijos que la empresaria tuvo con Maxi López, se habían mostrado indignados con el cantante. Por un lado, el mayor subió una story en Instagram en la que etiquetó a L-Gante y lo llenó de emojis de payasos, y el menor dejó en claro que no le gusta nada lo que está pasando: “Odiamos al cantante”. Sin embargo, por el momento la empresaria no dijo nada al respecto.

