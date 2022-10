Wanda Nara habló de sus conflictos familiares tras la separación de Mauro Icardi

Wanda Nara habló de su situación familiar tras la separación de Mauro Icardi (ElNueve)

El miércoles, mientras Wanda Nara grababa el videoclip del tema que le dedicó L-Gante en la Argentina, Mauro Icardi decidió hacer un vivo de Instagram desde Turquía. Y no solo negó estar separado de la empresaria, sino que aseguró que sus hijos estaban “muy enojados” con ella. De hecho, Valentino, el adolescente que ella tuvo durante su relación con Maxi López, había hecho un posteo en el que arrobaba al referente de la cumbia 420 junto a varios emojies de payasos. Y luego fue Constantino, también hijo del primer matrimonio de la ex investigadora de ¿Quién es la Máscara?, el que se metió en la trasmisión del jugador del Galatasaray para comentar: “Odiamos al cantante”.

Como si esto fuera poco, en varios momentos Icardi se encargó de repetir que él estaba al cuidado de los chicos, a los que se le suman Benedicto, también de López, y Francesca e Isabella, de la relación con él, junto a la madre de Wanda, Nora Colosimo, quien había viajado con su novio y según dijo Mauro estaba de acuerdo con ese vivo. De hecho, horas después se comprobó que la mujer había dejado de seguir a su propia hija en las redes sociales. ¿En definitiva? Se confirmó que el coqueteo de Nara con Elián Valenzuela -tal el verdadero nombre del intérprete-, no solo había afectado a su ex sino que también habría provocado una grieta en la familia.

Así las cosas, este sábado Wanda se presentó en un shopping de Avellaneda, donde convocó a sus seguidores para presentar su línea de cosméticos, y allí fue abordada por los periodistas. Diego Bouvet le preguntó si extrañaba a la prensa argentina, a lo que ella respondió: “En Europa también hay, pero por ahí no son tan intensos”. Entonces, Pablo Layus se refirió a su relación con L-Gante. “Esas son cosas que inventan ustedes”. ¿Si le divierte generar esa situación? “Me da risa hasta dónde puede llegar la imaginación de la gente”, respondió.

Mauro Icardi rompió el silencio en Instagram

Teniendo en cuenta que la mayoría de las especulaciones surgen de sus propios posteos, Layus le preguntó en qué momento había sentido que habían inventado demasiado. “El embarazo. ¡Me parece un montón!”, dijo Wanda en torno a la versión que había surgido la semana pasada y que daba cuenta de que estaba esperando un hijo con el músico. “¿Te trajo problemas familiares toda esta historia?”, insistió el periodista haciendo hincapié en la actitud de su madre. “Cada uno, obviamente, tiene su parecer. Yo soy sagitariana y voy con la mía a muerte. Se habrá confundido, supongo...”, contestó. “¡Te quedó Zaira, por lo menos!”, dijo entonces Bouvet, rescatando a su hermana. “Ella está ahí, al pie del cañón”, confirmó la mediática.

Luego, la empresaria reafirmó que al día de hoy es “la única” mánager de Icardi. “A veces hay intermediarios, pero hasta el pase a Turquía fui yo la representante”, dijo. Y, sobre las dudas que hay sobre su rol, agregó: “Pueden decir lo que quieran, pero mi facturación en Europa es por representación”. ¿Si piensa que su separación de Mauro puede darse en buenos términos? “Ojalá que sí. Lo económico ya lo resolvimos el año pasado. Y espero que no sea una batalla dura porque yo no pido nada, yo trabajo y tengo mis cosas. Cuando me separé la primera vez tampoco pedí nada”, aseguró.

Finalmente, Wanda habló de su planes a futuro, teniendo en cuenta que sus hijos y su ex están en Estambul. “Voy a ir y venir todo el tiempo porque tengo compromisos acá. También en Milán, donde voy a trabajar en Ballando con le stelle y tengo un par de publicidades”, le respondió a Bouvet. Y Layus quiso saber qué opinaba de los que piensan que le arruinó la carrera a Icardi. “Lo único que me falta es ponerme los botines y entrar a la cancha. Mi rol es encontrar el mejor contrato que puedas tener. Y creo que hoy Mauro tiene un contrato que no tienen más de la mitad de los jugadores de nuestra selección”, concluyó Nara.

