La hija de la China Suárez conmovió a Rusherking cantando uno de sus temas

Magnolia Vicuña cantó el tema que Rusherking le dedicó a la China Suárez (Instagram)

Ella misma reconoció que tenía algunos prejuicios a la hora de empezar su relación con Rusherking. Sobre todo, por el tema de la edad. Y es que Eugenia La China Suárez, de 30 años, había estado en pareja con hombres más grandes que ella, pero no más chicos. Y Thomas Tobar, tal el verdadero nombre del músico, tiene apenas 22. Así que ella pensaba que iba a ser imposible ensamblar su familia numerosa con él.

Sin embargo, la actriz se llevó una sorpresa al igual que muchos que no apostaban a la pareja. Es que no solo logró consolidar el romance, sino que vio crecer un hermoso vínculo entre el cantante y sus hijos: Rufina, de su pareja con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su relación con Benjamín Vicuña. Y esto, obviamente, la dejó mucho más tranquila.

De hecho, en las últimas horas, la ex Teen Angels compartió un video en el que se puede ver a la nena que tuvo con el galán chileno cantando Perfecta, el tema que el músico compuso inspirado en ella mientras bailaba en el jardín de su casa. La China acompañó las imágenes con emojies de corazones. Y fue el propio Rusherking quien se encargó de compartirla con la frase: “Jajajaja, qué ternura”.

Rusherking, Dread Mar I - Perfecta (Official Video)

La China y Rusherking comenzaron su noviazgo allá por el mes de mayo. Y, a fines de septiembre, el cantante lanzó la canción que le dedicó especialmente y que grabó junto a Mariano Castro, líder de Dread Mar I. El video, como era de esperar, está protagonizado por la actriz. “Te he buscado por todo el mundo. Dime ¿dónde has estado? Es que por mucho tuve la ilusión. De poder coincidir con alguien. Que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte. Y no quiero que te vayas de mi lado”, comienza diciendo el tema. Y luego, el estribillo sigue: “Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa”.

Mientras los músicos entonan la letra, la actriz baila en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con su novio y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados. “Y si todos tienen a alguien más. Lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más. Sí para mí eres perfecta, wo-oh. Y si un día te vas. Te esperaré en el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra”, sigue la canción.

Cabe recodar que este domingo, La China estuvo como invitada a La Peña de Morfi, donde le contó a Jey Mammón cómo empezó su relación con el músico. “Nos conocimos en una fiesta. Yo no lo conocía personalmente. Nada que ver. De hecho nunca había salido con alguien más chico, ni me había fijado. Tenía mucho prejuicio”, dijo.

Y luego se explayó: “Tenía mucho prejuicio para conmigo. Decía: ‘¿Qué voy a hacer y?’. Tenía esa cosa de qué voy a hablar con un chico más chico. Esta es una tendencia de que los hombres son más inmaduros. Esa cosa de que tenemos de generalizar todo. Y me sorprendió muchísimo. Primero porque lo vi muy alto. Tuve esa primera reacción. Le dije a mis amigas:“¡Mirá Rusherking!”... Pero no nos dimos bola esa noche”. Lo cierto es que, con el tiempo empezaron a escribirse y terminaron enamorándose.

SEGUIR LEYENDO: