Apareció el exnovio de Wanda Nara que sigue preso: “Ella me expuso”

Wanda Nara confesó que un preso le pidió casamiento (Video: Luzu TV)

“Me pasó que me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida. Y no sé decir que no, a todas les dije que sí y después, bueno, en el interín suspendía todo y me volaba. Hay uno que está preso y me pidió casamiento, tiene perpetua”. Esta confesión la hizo Wanda Nara días atrás, en una entrevista que le brindó a Red Flag, el programa de Luzu Tv que conducen Grego Roselló, Fiorella “Tuli” Acosta, Belu Lucius y Agustín Franzoni, y sorprendió a todos.

Y ahora, como si fuera poco, apareció el hombre en cuestión: se llama Rodrigo Cacciamani y, aunque continúa en la cárcel, llamativamente tiene acceso a TikTok, red social en la que compartió un video en donde cuenta la historia que tuvo con la mediática hace 18 años y que, como era de esperar, se volvió viral.

“Sí, es verdad lo de Wanda, me están preguntando a full después de que ella declaró que tiene un exnovio que está preso con perpetua. Así que acá vengo a responder, seguro me expongo, pero voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar”, comenzó expresando el joven. Y confirmó lo que había contado la mayor de las Nara: “No lo charlé nunca porque no se dio, tampoco tenía yo por qué nombrarla. Pero ya que ella expuso esto, quedé expuesto yo”.

Habló Rodrigo Cacciamani, el hombre que fue novio de Wanda Nara y está preso (Instagram @rodrigocacha)

En tanto, en otro video contó por qué termino preso. “Viernes 13 de enero del 2006, 10 de la mañana, robo del siglo, el robo al banco Río de Acassuso. Paralelamente, hay un enfrentamiento, ese enfrentamiento es por lo que yo quedo condenado”, empezó explicando. Y detalló: “Decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para terminar de concretar el robo. No fue así, ese enfrentamiento sucede después de que un grupo de personas, entre las que me encontraba, veníamos de robar una financiera en la Capital Federal, una cueva de dinero donde se maneja la plata en negro”.

Por último, reveló cómo terminó todo: “Cuando veníamos de ahí, nos cruzamos con el robo al banco y en inmediaciones de ahí nos separamos. El auto donde yo venía, dobla para la izquierda, y la camioneta, para la derecha. La camioneta se encuentra con un operativo y ahí se produce el enfrentamiento, en el que pierde la vida un servidor público y hay varios heridos de los dos lados. Queda solo una persona detenida”.

Rodrigo Cacciamani y Wanda Nara tuvieron una relación hace 18 años

“No estoy acusado del robo a una financiera, pero sí figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento con la policía. En el homicidio, quedamos toda la banda, más allá de que algunos no hayan participado, cumplimos condena. Y por el robo al banco, estuve investigado un año y medio, y quedé libre, no se me imputó. Estuve dos años y medio prófugo”, resumió.

En tanto, en las últimas horas la empresaria también fue noticia luego de que saliera a la luz una foto de ella a los besos con L-Gante. Todo sucedió durante un show que el cantante brindó en El Bosque de Quilmes. En la fotografía publicada por la cuenta @chusmeteando1 se ve a L-Gante vestido con un conjunto deportivo dándole un piquito a la mediática, que aparece con una campera camuflada y con una capucha puesta para pasar desapercibida, demostrando no ejercer ningún tipo de resistencia a la acción que realiza el músico. Tras la presentación del cantante de cumbia 420, los dos y todo el equipo que rodea a Elián Ángel Valenzuela se fueron a una reconocida cadena de comidas rápidas para terminar la salida nocturna comiendo hamburguesas, según publicó la cuenta @ElEjercitoDeLAM.

SEGUIR LEYENDO: