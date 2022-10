Martín Lousteau dio a conocer una característica sorprendente de Carla Peterson

Martín Lousteau reveló un aspecto desconocido de Carla Peterson

Carla Peterson y Martín Lousteau están juntos hace diez años y son padres de Gaspar. A pesar de ser figuras públicas, la artista y el senador nacional suelen resguardar bastante su intimidad. Pero, en esta oportunidad, el economista reveló en el ciclo Cortá por Lozano (Telefe) que su mujer tiene un particular problema con los celulares.

Todo comenzó cuando la actriz de ficciones como LaLola, Terapia Alternativa, En Terapia y Guapas fue invitada al programa de Verónica Lozano. Durante la charla, la conductora sorprendió a su invitada al anunciar que tenía una “denuncia” del legislador. En un video grabado, Lousteau dio detalles de una situación que ocurre en la intimidad del hogar familiar.

“Bueno, Vero, vos la conocés a Carla actuando y todo el mundo sabe cómo es, es súper concentrada, enfocada en lo que hace. En un escenario sabe dónde está todo y tiene el control de todo”, dijo el político. Luego, agregó: “Pero en casa no es igual. Y donde queda más claro de todo es en su teléfono. Hay un montón de personas que no pueden estar ni un minuto separadas de sus teléfonos móviles. Carla, al minuto que se separó de su móvil ya no sabe dónde quedó”.

Carla Peterson y Martín Lousteau

“Entonces, lo que ocurre en nuestra casa es que dos o tres veces por día empieza a sonar la alarma de la aplicación ¿Dónde está mi teléfono?, que es una alarma bastante molesta. Y puede ocurrir en cualquier instancia. Podemos estar a punto de comer, que ella no encuentra el teléfono. Podemos levantarnos temprano, o se levanta ella y como no encuentra el teléfono empieza a sonar la alarma, o podemos estar durmiendo y ella se quedó haciendo algo y si no encuentra el teléfono, empieza a sonar la alarma”, explicó Martín.

Luego de ver el video, Carla le dejó un mensaje a su marido: “Le mando un beso y después lo vamos a charlar en casa porque él no le puso el sistema y alguna vez lo pierde”. Incluso admitió que a lo largo del día pierde el teléfono en varias oportunidades, a tal punto que su hijo también se queja de esta situación: “Mi hijo aparece y me dice: ‘¡Ay, mamá, otra vez!’...”. Además, señaló que ha dejado el celular en lugares insólitos, como por ejemplo el cajón de las bombachas.

Por otra parte, Peterson había charlado con Teleshow sobre cómo lograron compatibilizar con su marido los trabajos de cada uno: “Cada uno tiene su trabajo, su profesión. Lo admiro profundamente y me gusta cómo lo hace y creo que a él le pasa lo mismo. Él lo dice mucho, yo soy más reservada, pero es una persona excepcional. La paciencia, la búsqueda o lo largo que se me hizo el camino hasta que nos encontramos tenía que ver con que es una persona fuera de serie. Es como una película, pero de esas películas…”.

Por último, aseguró que en su casa tratan de que la política sea un tema no fundamental en casa: “Hablamos más de nuestro hijo, de la realidad del presente. Como a todos, lo que pasa nos pasa a todos y como es un tema tan conflictivo, a veces las discusiones no te llevan a nada a no ser que pongas el cuerpo y lo hagas. Él lo hace. Pero no es algo que nos convenga mucho en casa porque si no está todo el día hablando de eso”.

