Guido Kaczka se alegró por el noviazgo de Laurita Fernández y su productor: “Los bendigo”

Guido Kaczka hablo del noviazgo de Laurita Fernández y un productor de Bienvenidos a bordo

A comienzos de este mes salió a la luz que Laurita Fernández habría iniciado una relación con Claudio Peluca Brusca, productor de Bienvenidos a Bordo, programa que la ex de Nicolás Cabré conduce por la pantalla de El Trece.

Así, en el mediodía de este lunes, Guido Kaczka, ideólogo de ese programa, fue consultado por esta cuestión durante una entrevista con Socios del Espectáculo. “Creo que me enteré primero porque lo leí en algún lado, o lo vi, pero en el mismo momento Peluca me llamó para contarme. Me dijo de esto”, explicó sobre este naciente vínculo entre Laurita y Brusca.

“Los veía a veces ahí, bien… Yo los veía que tenían una relación”, describió después el conductor de Los 8 millones del escalón, acerca de lo que percibía que había entre ellos. “¿Vieron esa gente que en los pasillos de la tele se habla más cerca de lo normal? ¿Por qué tan cerca? Había algo, evidentemente. Porque entiendo que es algo intenso porque están haciendo Bienvenidos a Bordo. Pero depende de la cercanía te das cuenta en qué andan los productores. Y algo había”, puntualizó.

Laurita Fernández habría iniciado una relación con Claudio Peluca Brusca, productor de Bienvenidos a Bordo

Asimismo, a Guido le preguntaron cómo veía a la pareja, y dijo: “Ojalá tengan futuro. Me pasa lo mismo que con L-Gante y Wanda... Elijo creer en el amor”, bromeó. “Tienen una onda parecida, la verdad que podría andar. Ojalá porque son buenos pibes. Veo algo ahí”, agregó después.

Y cerró el tema con otro chiste: “Yo los bendigo”, dijo Guido mientras movía las manos como un cura arrojando agua bendita sobre la pareja.

Laurita Fernández se mostró a los besos con Peluca Brusca

Días atrás, Laurita se había referido a su relación con Claudio Brusca, con quien se la había visto a los besos en un video que se viralizó. “No voy a decir nada”, comenzó la conductora y actriz de El Método Gronholm, al ser consultada en el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Luego agregó: “No tengo que decir nada ni poner titulo de nada, esta todo más que bien. Estoy sola disfrutando”. Entonces el cronista repreguntó: “¿Estás sola?”. “Sí, claro, y todo más que bien”, respondió ella que dijo que él es “un genio”.

Ya en el piso, Pallares contó que le mandó un mensaje a la conductora y que ella le explicó que al hablar con el cronista estaba algo cortante porque estaba “dormida” y él le dijo: “Relajá”. A lo que ella respondió: “Estoy en ese plan”.

La información sobre la presunta relación entre Fernández y Peluca la había dado Andrea Taboada en LAM, quien explicó que la dupla fue a ver Sex, vive tu experiencia al Gorriti Art Center, que continuaron la noche en un boliche de Palermo y que fue ahí justamente donde se grabó el video de ellos a los besos, que luego se viralizó.

Laurita Fernandez habló de su relación con un productor de Bienvenidos a Bordo

Claudio trabaja desde hace muchos años como productor en Kuarzo Entertainment Argentina y los televidentes lo conocen por su apodo, Peluca, ya que Guido se encargó de ponerlo al aire en varias oportunidades. Por lo que se supo, hasta no hace mucho tiempo estaba en pareja con una chica del medio.

“Nada que aclarar de nada. No tengo nada que decirle a nadie. Soy una mujer grande con mis impuestos al día. Me encanta disfrutar y estoy liviana por la vida. Hace mucho tiempo que buscaba eso”, había dicho ella en el ciclo de América.

