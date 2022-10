Las polémicas declaraciones de Charlotte Caniggia que indignaron a Juana Viale: “Me voy a desmayar en escena”

Las polémicas declaraciones de Charlotte Caniggia sobre el medio ambiente (Video: El Trece)

Este domingo, Charlotte Caniggia fue invitada a la mesa de Almorzando con Juana Viale, pero al parecer no tuvo una buena conexión con la conductora. Ya desde el comienzo, las cosas no salieron bien entre ellas durante la presentación de la mediática. “Qué vergüenza”, se la escuchó decir por lo bajo a la futura participante de El Hotel de los Famosos 2, al ingresar al estudio. “Bienvenida, ¿cómo te sentís?”, le preguntó Juana a su invitada. “Muy bien... despeinada”, contestó Charlotte, mientras se dirigía directamente a la mesa. La mediática abandonó inmediatamente a la animadora apenas la presentó, dejándola sola, con las palabras en la boca…

“¡Vamos al corte! ¡Se me fue la invitada!”, pidió Viale a su producción, en medio de un ataque de risas. Una vez, sentados en la mesa, Juana tomó la palabra, saludó a sus invitados nuevamente y le habló a Charlotte. “Te quería presentar y te fuiste”, le dijo. “No, me daba mucha vergüenza. Estoy nerviosa”, fue el breve comentario de la hija de Mariana Nannis.

Lo cierto es que, después de este incidente, ambas tuvieron un tenso intercambio de opiniones sobre el cuidado del medio ambiente, algo con lo que la nieta de Mirtha Legrand está muy comprometida. “¿Vos reciclás algo?”, le consultó Viale. A lo que ella, sincera, contestó: “Nada, tiro todo junto”. Sorprendida por su respuesta, le insistió: “Pero tenés que empezar...”. “Yo ese mambo no lo tengo, es un mambo me parece”, le retrucó sin filtros la hermana de Alex Caniggia.

Juana Viale, sorprendida por la visión de Charlotte Caniggia sobre el cuidado del medio ambiente

Entonces, Guillermina Valdés, que también estaba presente, intervino en favor de la anfitriona: “Pero sos la más joven de la mesa, sos la que tenés más mundo para vos”. Algo con lo que Juana coincidió: ¡Sí, sos la más joven!”. “Sí, bueno, pero no, ¿Quién hace eso?”, respondió Charlotte, aunque el resto de los invitados aseguró que ellos sí lo hacían. “Estaría buenísimo generar conciencia”, reflexionó Viale.

En tanto, Juan Minujín, otro de los invitados, también quiso sumarse al debate y le preguntó: “¿Alguna cooperativa de cartoneros conocés?”. “No, no conozco nada de eso. Lo veo a veces en la calle, pero no sé nada de esto”, enfatizó la mediática. Para reforzar su idea, la conductora opinó: “Está bueno empezar a abrir un poco y conocer para ayudar y colaborar, porque si tenés hijos va a ser la Tierra que ellos hereden”. Sin embargo, Charlotte siguió firme en su postura: “Igual el mundo ya es un desastre, por más que uno recicle....Hay tantas cosas mal que por más que uno recicle es al ped... Me parece. Es mi punto de vista”. “Yo no creo, cada granito ayuda”, apuntó Juana.

“Hay una parte que coincido con Charlotte...”, acotó Minujín, pero en ese momento, ya la anfitriona no lo podía creer: “Me voy a desmayar en escena”, dijo entre risas. De todas formas, el actor completó su idea: “Veo mucho en chicos jóvenes que dicen: ´igual está todo detonado´, y a la vez ves la contaminación de grandes empresas y que las potencias internacionales no firmaron nunca los compromisos, entonces es desanimante (sic)”. Sin embargo, Charly Alberti sumó su visión sobre algunos ejemplos de ideas que se están implementando en favor del medio ambiente, y Juana insistió en que el cambio empieza por cada uno.

