El incómodo momento de Nicole Neumann en Los 8 escalones del millón: “Quedé como un terito”

El incómodo momento de Nicole Neumann al hacer una pose de yoga

“¿Cómo se llama esta pose? A: postura del águila, B: postura de la vela encendida, C: postura de la cuerda, D: postura del gato enojado”, preguntó Nicole Neumann en la final de Los ocho escalones del millón. Las opciones estuvieron acompañadas de una pose que tuvo que representar para graficarle a los participantes y la modelo, con tacos y minifalda, no la pasó muy bien.

“Yo voy a hacer la postura y, cuando termino, me tienen que decir el nombre”, dijo y se atajó: “Vamos a ver si me sale, a ver si no me enrosco”. Entonces dejó el micrófono sobre la mesa y enredó su pierna derecha sobre la izquierda y luego hizo algo similar con sus brazos. Con sandalias con taco aguja, comenzó a tambalearse y tuvo que saltar para poder hacer equilibrio para no caerse.

“Muy difícil así, quedé como un terito saltando, hay que hacerla quieta, descalza sin tacos”, aclaró al terminar la postura y hacer la pregunta a los concursante. Mientras Matías dijo que se trataba de la “vela encendida” y Laura respondió C, “postura de la cuerda”, el nombre correcto era “postura del águila”.

En el ciclo conducido por Guido Kaczka Nicole es la jurado especialista en moda, medio ambiente y cultura yogui. Cuando ella no está, Ingrid Grudke realiza preguntas sobre moda o turismo.

Hace unos días, en el ciclo de El Trece, la modelo en pareja con el piloto Manu Ucera aprovechó la ocasión para arrojar una indirecta contra su ex y padre de sus hijas Allegra, Sienna e Indiana, Fabián Cubero. Todo se originó en un comentario de Ángel, uno de los finalistas. Empleado del Correo Argentino y masajista a domicilio, sorprendió al responder una de las habituales preguntas del conductor “Me anotó mi exesposa... Me separé hace poco de mi tercer mujer pero me anotó otra, la madre de mis dos hijos. Mi hija mayor es de mi primer matrimonio y me anotó la del segundo matrimonio”, señaló. Y luego dijo la frase que quedó flotando en el ambiente: “Tengo buena relación con mis exs. Soy mejor ex marido que actual pareja, me parece”.

La competencia siguió y Ángel logró llegar al escalón final. Allí estuvo cara a cara con Nicole, que también preguntó aquella vez por una postura de yoga Pero antes, retomó las palabras del participante con un filoso comentario: “Quiero decir que es un gran don ser un ex, chicos. Escasean los buenos ex, es un don enorme”, señaló la modelo, sin profundizar más, pero que todos entendieron en qué dirección iba.

El último cruce mediático entre Nicole y Fabián ocurrió en agosto pasado, cuando la modelo regresó de un viaje al sur y se encontró con la versión de que el exfutbolista le habría revocado el permiso para viajar al exterior con las chicas. “Llegado el momento que tengamos que ir al exterior, seguramente eso lo voy a chequear. Pero si es así, que le hace una raya más al tigre”, cerró de manera filosa, y haciendo alusión a los inconvenientes con su expareja a la hora de coordinar los temas vinculados a sus hijas.

Mientras tanto, Nicole y Manu continúan afianzando su relación y recientemente viajaron a Europa para una serie de compromisos laborales del piloto. Y aprovecharon para realizar una esperada reunión familiar, con presentación incluida: es que Nicole se encontró con su padre y su hermana menor Clara Alicia Bacher. La joven sueca de 20 años es hija de su padre, Bernd Unterüberbacher y de su pareja, Camila.

