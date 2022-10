Hija de un campeón de México ‘86, fue jurado de Canta Conmigo Ahora hasta la semana 38 de embarazo: Chowi presenta a su bebé

Chowi, jurado de Canta Conmigo Ahora

“Él es el jurado 101″, decía contenta hace unas semanas Chowi, una de “los cien” del Canta Conmigo Ahora, feliz mientras acariciaba su panza de casi 38 semanas de gestación. Con Rufino ya en brazos, habló con Teleshow y contó que efectivamente el bebé le daba señales sobre cuándo apretar el botón para votar a los participantes, “me pateaba”. Además, la hija del campeón de México ‘86 Chino Tapia, recordó cómo hizo un click en su carrera musical luego de vivir un tiempo en Ibiza.

Sofía, tal es su verdadero nombre, está feliz de haber podido transitar la última etapa de su embarazo en el programa de Marcelo Tinelli: “Canta una experiencia inolvidable, mágica que guardo en mi corazón, ya había trabajado con LaFlia en otros programas pero que me convoquen para ser una de las 100 y estar de lunes a jueves en pantalla grande al lado del uno, con una mega producción y una nueva propuesta dándonos la oportunidad de mostrarnos, no tengo mas que palabras de agradecimiento y lo disfruté mucho”.

Chowi, de Canta Conmmigo Ahora presentó a su bebé

El agradecimiento se extiende a sus 99 compañeros, que siempre estaban atentos a sus necesidades: “Me decían ‘¿cómo hacés? porque eran jornadas largas, pero el disfrute era tal y me divertía y no lo padecía. Me cuidaron y recibieron con mucho amor. Tuve un embarazo muy sano que me dio la oportunidad de trabajar hasta la semana 38 que si era por mí, paría ahí”.

Rufino, su bebé, escuchó todas las audiciones de los participantes y su mamá alguna vez se refirió a él como “el jurado 101″: “Era parámetro aunque parezca loco, porque lo dije desde el día uno que mi voto iba a ser porque me generaba algo en el cuerpo y potenciando el embarazo dije ‘qué mejor’ y me ha pasado que estaba indecisa y no sabía si me paraba o no y Rufino me tiraba una patada, le agarraba hipo, algo suceda que sentía como una señal de que era por ahí”.

Sofía Tapía, Chowi, fue jurado de Canta Conmigo Ahora hasta la semana 38 de embarazo

La cantante está en pareja con Lucas Calcaterra, también músico y será jurado en la segunda temporada del ciclo de Marcelo Tinelli. Rufino nació el 20 de septiembre a través de una cesárea programada y ella recordó el momento como “hermoso, emocionante e indescriptible”. Ahora, disfruta de esta nueva etapa “única y mágica”: “Este es un gran año en lo personal y laboral, ni hablar de la llegada de Rufi, pero me siento agradecida y bendecida por lo que pasa y pasó en mi carrera y disfrutando, acomodándonos a esta vida de a cinco (también están sus perros Morgan y Toro). Con padres artistas la rutina no es muy típica”.

“Con dos meses de grabación, el Canta para él fue un intensivo musical, escuchó mucha música y mucha fiesta y con eso estamos bien, pero no me senté a ponerle música, no lo sentía. Fue tan sano el embarazo que estuve muy activa y se me pasó volando, trabajando y haciendo cosas, la música la tiene adquirida. Ahora si llora le pongo un Beatles Baby un Bob Marley Baby pero no, va con los originales, la radio, ACDC, Roxette, no podía ser menos con padres rockeros”, agregó.

Chowi y su pareja, Lucas

De apellido Tapia, Sofía es la hija de Carlos Chino Tapia, ex ídolo de Boca y Campeón Mundial de México ‘86. Por eso, en alguna ocasión contó en sus redes que tiene recuerdos de su niñez con Maradona, es amiga de Cande Ruggeri a quien conoció a través de los padres de ambas y antes de trabajar había visto a Marcelo Tinelli en varias ocasiones: “Yo siempre me prendía a todo, lo acompañaba a lo que sea, ya había ido en varias oportunidades a los programas de él”.

El año pasado fue la coach vocal de Cande en La Academia, por pedido de la modelo y así, de la mano de su amiga, fue que comenzó a trabajar oficialmente para LaFlia. La repercusión del programa para ella fue “increíble” y dijo que se siente una niña jugando cuando está en tele y por eso estaría encantada de poder participar en la nueva temporada del concurso de canto.

Chowi con su papá, el Chino Tapia, cuando él jugaba en Boca

Desde chica supo que su futuro estaría en la música. “Mis hermanas y amigas jugaban con las Barbies, a la maestra y yo me ponía a cantar, a armar coreos, puestas, siempre estuvo en mí eso, en el colegio siempre me anotaba para actuar en cualquier acto en el coro, tocaba instrumentos, mi materia preferida era música, estudié comedia musical, dirección de cine y televisión y estuve en el conservatorio y hasta hoy con profes particulares porque siempre hay algo nuevo para perfeccionar, la voz es un instrumento y musculo que hay que entrenar todo el tiempo y siempre estuvo en mi el arte”.

Sin embargo, hubo un momento que su cabeza hizo un click y entendió que si su sueño era la música, debería trabajar duro por ello. Fue luego de un viaje revelador: “Fue un proceso, entendiendo que hay tiempos y no es de un día para el otro, hay que trabajar mucho. En el 2013 decidí viajar a España, a Ibiza con la guitarra un poco de aventura a ver qué onda, dispuesta a que pueda suceder cualquier cosa y a los quince días había formado una banda, había hecho contactos con músicos grosos con proyectos y estuvimos toda la temporada en uno de los lugares mas conocidos de música en vivo, eventos privados y algunas cosas mas grabé con un DJ, fueron muchas cosas espectaculares que me abrieron la cabeza”.

Chowi fue coach de canto de Cande Ruggeri en La Academia

En medio, regresó a la Argentina, con la idea de “buscar un bolso más grande” para instalarse de manera definitiva del otro lado del Atlántico, fue quien hoy es su pareja, Lucas, también productor y su “mano derecha” según describe (en la vida y en el trabajo) quien le dio una especie de “íltimátum”: “Si querés hacer esto en serio, tenés que grabar un disco con tu música”. Y así fue, puso manos a la obra y sacó su primer álbum. Años más tarde volvió a Ibiza, pero de vacaciones.

Desde niña Chowi supo que su futuro estaría en la música (Crédito: @chowimusic)

Su nombre artístico es una especie de deformación de su apodo “Sofi, Chofi, Chofu” y aunque surgió de manera espontánea, daba vueltas en su cabeza desde niña: “Decía que cuando tuviera nombre artístico iba a querer que tuviera una letra rara. No tengo recuerdo de cómo muto y me enteré que hay un pájaro cantor que se llama así”.

Disfrutando de su bebé y de las repercusiones de Canta Conmigo Ahora, no descarta estar en alguna emisión nuevamente como jurado de la temporada que arrancará este miércoles por la pantalla de El Trece. Además, siempre está presente su proyecto solista, que suspendió por el nacimiento y retomará a principio de año, tiene previstas algunas fechas en la Costa Atlántica, Uruguay y la Patagonia para el verano y da clases de canto.

