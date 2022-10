Mica Viciconte amenazó con abandonar el programa de Ariel Rodríguez Palacios: el insólito motivo

La panelista exploto de risas incomodas ante Ariel Rodriguez Palacios cuando entro en panico por la aparicion de un bichito

Mica Viciconte sorprendió a todos con un peculiar comentario en vivo de Ariel en su salsa (Telefe), donde ella se desempeña como panelista. Todo comenzó cuando Ariel Rodríguez Palacios cocinaba una tarta de pera, cuando de pronto, la pareja de Fabián Cubero amenazó con abandonar el estudio por un curioso motivo: la presencia de una abeja.

“¡Voy a llorar! Entré en pánico, estoy a un paso de irme a la mierda”, comenzó diciendo Mica al ver al insecto que había ingresado. “¿Qué pasó, me perdí?”, preguntó Rodríguez Palacios mientras se acercaba al lugar donde están Viciconte y Nicolas Perata. “Yo te explico, Ari. Hay un animalito volando y ella le tiene fobia”, contó el periodista de espectáculos.

Y ella sumó aterrorizada: “Nunca me picó una abeja, pero le tengo fobia desde chica. A Fabián le picó una abeja pero yo no me puedo ni acercar. No sé si le tengo alergia pero me dan pánico. Si ven que me voy, solo sepan que fue por ese motivo”.

“Si llega a venir a atacarte me pongo delante tuyo y te protejo, soy tu escudo humano”, dijo Peralta mientras ella no paraba de temblar de los nervios. “Si se acerca, me voy y no acepto jodas con eso”, respondió Viciconte.

“Le tengo terror desde siempre. Una vez, en Combate había un juego que estaba por arrancar pero apareció una abeja y me levanté y me fui sin jugar. No lo puedo controlar, es más fuerte que yo el pánico. No sé de dónde viene, es un miedo que traigo de chiquita”, explicó Mica Viciconte en una conversación con revista Pronto.

Sobre la consulta de si alguna vez le picó una abeja, detalló dando por finalizado el asunto: “No, nunca pero sí vi cómo le picaron a familiares míos y a amigos. No lo puedo controlar, me largo a llorar”.

Días atrás, el exfutbolista había sido uno de los eliminados de ¿Quién es la máscara?, el programa en donde diversas personalidades se esconden bajo distintos personajes y los investigadores deben adivinar su identidad. Al ser descubierto, confirmó que solo Mica sabía sobre su incursión en el ciclo de Telefe: “En mi casa no sabía nadie, solo ella más que nada porque desaparezco tres o cuatro horas, pero las nenas (Allegra, Sienna e Indiana sus hijas con Nicole Neumann) no saben, lo van a ver ahora. Fue una experiencia nueva, con todo escondido, venía en un remis con la máscara puesta para que nadie viera”.

En tanto, en julio Mica y Fabián habían debatido en vivo sobre la posibilidad de tener otro hijo. En esa ocasión, Viciconte aprovechó la oportunidad para destacar que tanto Cubero como Rodríguez Palacios tienen cuatro hijos:. “¿Vas a desempatar? ¿Se viene el quinto?”, le preguntó el conductor a su invitado especial sobre la posibilidad de seguir agrandando su familia con Mica.

De inmediato, el ex Vélez frunció el seño haciendo un gesto más negativo que afirmativo. Lo que generó una rápida reacción de su pareja, quien ha manifestado públicamente que en un futuro le gustaría tener otro bebé. “Pensá bien lo que vas a decir. No me expongas”, le advirtió. Ambos coincidieron que “ahora no”. “No, hoy no. En un futuro... -balbuceó Cubero-. Tenemos cuatro hijos más dos perras, así que...”, aseguró, dejando la frase inconclusa y resaltando los integrantes de su familia. “Y bueno, donde hay seis... uno más: siete. Por eso”, sintetizó Mica.

Por otra parte, había hablado sobre los primeros tiempos como madre primeriza: “Los primeros 15 días fueron caóticos, tenía muchos miedos. Venía muy dolorida, y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bien, ni para él ni para mí. Yo estaba sacada. Me daba miedo no escucharlo, le tocaba el pulso, miraba si respiraba. Lo sigo haciendo, pero lo vas conociendo. Después, ya me relajé”.

