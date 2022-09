Cambiazo el camaleón, eliminado de ¿Quién es la Máscara?: “Mi vieja me preguntó y le dije que no era yo”

El nuevo eliminado de ¿Quien es la Mascara?

“1, 2, 3, ¡voy”, dijo Natalia Oreiro y descubrió quién era Cambiazo, el camaleón, en ¿Quién es la Máscara? Sorprendida gritó: “Fabián Cubero, felicitaciones” y le pidió que se hiciera el canchero ya que “atrás de cámara hizo de todo”.

“Cantaste, ponele que sí”, se rió el ex futbolista de su performance y confirmó que solo Mica Viciconte sabía sobre su incursión en el ciclo de Telefe: “En mi casa no sabía nadie, solo ella más que nada porque desaparezco tres o cuatro horas, pero las nenas (Allegra, Sienna e Indiana sus hijas con Nicole Neumann) no saben, lo van a ver ahora. Fue una experiencia nueva, con todo escondido, venía en un remis con la máscara puesta para que nadie viera”.

Luego, confesó que hasta le negó en la cara a su mamá estar en el programa que tiene a Wanda Nara, Karina la Princesita, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky como investigadores: “Mi vieja me dijo, ‘ayer estuvo el camaleón y dos dijeron que eras vos’, me contó y le dije que no, que no me daba el tiempo, que trabajo en Vélez y no pedo”. “Ángela disculpanos”, pidió entonces la anfitriona del ciclo.

Fabián Cubero era Cambiazo, el camaleón

“Los veo a ellos, a mis viejos y me doy cuenta que el programa es algo importante, es divertido y le sacamos una sonrisa a la gente, y ahora se van a poner contentos cuando me vean”, agregó Poroto antes de despedirse. Además de él, que cantó “Corazón” de Maluma, anoche estuvieron Bot, el robot que hizo " Uptown Funks”, Nieves la leoparda que interpretó “Dance Monkey” y Urta, el cíclope cuarteteó con “Por lo que yo te quiero”.

La noche anterior se había ido del concurso Mamba, una de las más virtuosas del certamen y se trababa nada más ni nada menos que de Fátima Florez. Karina y Wanda Nara había acertado, mientras que Lizy Tagliani había dicho desde el primera programa que era Jimena Barón y Roberto Moldavsky que se trataba de Griselda Siciliani. “La rompiste, debe haber pocas artistas en la Argentina como vos que puedan hacer tantas cosas tan bien y por eso te sacaron”, la elogió Natalia Oreiro.

“Gracias a ustedes, a la producción, vestuario, maquillaje. Traté de engañarlos el tiempo que podía, me divertí, la pasé bien. No lo conté a nadie, mi marido se enteró a la mitad, mantuve el misterio y mantuve la mística de este programa, llegaba con la máscara, la capucha, el buzo de ‘no me hables’. Sentí la buena energía del público y en el piso y está fantástico este programa”, se despidió feliz la imitadora.

Esta semana también se fueron Pedro Alfonso, que contó que su hija Olivia es fanática, pero que no sabía nada y cerró su paso por el ciclo con un beso a Lizy y Marcela Tinayre. “Es fabuloso este programa. Yo lo seguí en todas partes del mundo. Es fabulosa la gente fabulosa vos, Nati”, le dijo la hija de Mirtha Legrand a la conductora después de sacarse la máscara. Y explicó que no se lo había condado ni a su madre ni a sus hijos: “Nadie de mi familia lo sabe, solo se lo conté a mis nietos. Tenemos un secreto y por eso eligieron a la chancha. Les gustó y me decían: ‘Vestite de la chancha’”.

Ya fueron descubiertos también Charlotte Caniggia Cristina Pérez, que estaba haciendo un reemplazo, Guillermo Coria, Marta Minujín, Santiago Maratea, Marcela Morelo, Raúl Lavié y Magui Aicega, entre otras figuras.

