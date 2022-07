Mica Viciconte y Fabián Cubero debatieron en vivo sobre la posibilidad de tener otro hijo: “No me expongas”

Una breve descripción del video: El ida y vuelta en vivo de Mica Viciconte y Fabián Cubero sobre la posibilidad de tener otro hijo (Video: “Ariel en su salsa”, Telefe)

Fabián Cubero visitó a Mica Viciconte en Ariel en su salsa, el ciclo que conduce Ariel Rodríguez Palacios por la pantalla de Telefe y en el que se destaca como panelista. Lo hizo el día en que su hijo Luca cumplió dos meses. La ex Combate volvió a trabajar semanas después de dar a luz al bebé, a quien presentó justamente en ese programa y luego de revelar que los primeros 15 días no dejaba que nadie lo toque.

El exdeportista apareció en el estudio con Luca en brazos, saludó a todos los presentes y se permitió bromear con su pareja. “A vos te vi a la mañana, recién” dejando entrever que no hacía falta volver a saludarse. “Me encantó cuando agarró este trabajo”, volvió a hacer un chiste al respecto generando risas y complicidad al aire.

“Sentate, amor”, le sugirió Mica, y despertó la consulta del conductor sobre los apodos y también preguntó cuán románticos son entre ellos. “Amor, sí. Hasta ahí”, sentenció él sobre cómo se llaman y se definió como “el más romántico de la pareja”. “Tampoco es un caramelo, tampoco el extremo”, intervino la panelista. Y él se defendió: “Pasa que ella varias veces me ha puesto un freno. Entonces, me quitó el entusiasmo, me disminuyó las ganas de decirle ‘te amo’”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero celebraron los dos meses de su hijo Luca

Con respecto a Luca, ambos coincidieron en que su hijo “está creciendo rápido”. Y Viciconte aprovechó la oportunidad para destacar que tanto Cubero y como Rodríguez Palacios tienen cuatro hijos: su pareja es padre de Indiana, Allegra y Sienna, de su matrimonio anterior con Nicole Neumann-. “¿Vas a desempatar? ¿Se viene el quinto?”, le preguntó el conductor a su invitado especial sobre la posibilidad de seguir agrandando su familia con Mica.

De inmediato, el ex Vélez frunció el seño haciendo un gesto más negativo que afirmativo. Lo que generó una rápida reacción de su pareja, quien ha manifestado públicamente que en un futuro le gustaría tener otro bebé. “Pensá bien lo que vas a decir. No me expongas”, le advirtió. Ambos coincidieron que “ahora no”.

“No, hoy no. En un futuro... -balbuceó Cubero-. Tenemos cuatro hijos más dos perras, así que...”, aseguró, dejando la frase inconclusa y resaltando los integrantes de su familia. “Y bueno, donde hay seis... uno más: siete. Por eso”, sintetizó Mica.

Luca es el primer hijo de Mica Viciconte y el cuarto de Fabián Cubero (@mayruizfotografia)

Semanas atrás, cuando Viciconte presentó por primera vez en televisión a su hijo, recibió un saludo especial de Cubero, quien lo grabó desde su auto. “Mica es una mamá excelente, extraordinaria. Está pendiente del bebé”, aseguró el exfutbolista y al mismo tiempo pidió que su pareja contara “cómo fueron los primeros 15 días del nacimiento”: “Hemos pasado momentos difíciles por la alta intensidad que maneja día a día”.

Luego de ver el video, la panelista explicó que “los primeros 15 días fueron caóticos porque primeriza, tenía muchos miedos”. “Venía muy dolorida, y no dejaba que nadie lo toque. Después me di cuenta que no estaba bien, ni para él ni para mí. Yo estaba sacada. Me daba miedo no escucharlo, le tocaba el pulso, miraba si respiraba. Lo sigo haciendo, pero lo vas conociendo. Después, ya me relajé”, indicó aquel entonces.

“Al principio no entendes mucho, y ahí es cuando lo sentís, el calor, que llora... Es mágico, no podés creer lo que estás viviendo. Así que tendría muchos. Fue el momento más importante de mi vida. Lejos”, agregó quien dejó en claro sus ganas de seguir agrandando la familia.

