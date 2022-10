Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi y habló de L-Gante: “Tengo re buena onda”

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi

Wanda Nara está en Buenos Aires para cumplir con sus compromisos laborables, luego de haber realizado una escapada a Uruguay, acompañada por su hermana Zaira. Este miércoles, la modelo habló de su vida amorosa durante una entrevistada en Red flag, el ciclo de Grego Rosello y Belu Lucius que se emite por Luzu TV.

“No entiendo nada de chimentos. Yo lo entrevisté a L-Gante y tengo buena onda con él. Yo no sé si podríamos tener algo...”, le dijo Grego en una especie de coqueteo que llevó adelante con su invitada. Entre risas, ella le contestó: “Yo también tengo re buena onda con él...”. Un dato interesante es que ella llegó al estudio en un vehículo que pertenece a Elían Ángel Valenzuela.

Luego, la mediática aprovechó para ratificar su separación de Mauro Icardi y le dio esperanzas de que podía intentar conquistarla: “Estoy soltera. Capaz que estás a tiempo”. Una de las compañeras de Rosello le preguntó a la modelo: “¿Él te parece fachero?”. Wanda lo miró por unos segundos y halagó su look: “Me parece que te viniste re bien, es difícil vestirse bien de día, estar como elegante, pero tranqui”.

Tras finalizar la entrevista, Grego compartió en su cuenta oficial de Twitter una foto de Wanda con sus colegas y escribió: “90 mil personas nos acompañaron hoy en este delirio que es con la mismísima Wanda Nara. Muchas gracias”.

En estos últimos días, L-Gante y Wanda Nara se muestran juntos, hacen vivos por las redes sociales y no dejan de alimentar los rumores de un romance entre ellos. De hecho, el cantante lo dejó entrever durante su visita al programa La noche de Mirtha. “La estoy conociendo, estamos conociéndonos”, había deslizado.

En pleno juego mediático, Elián se animó a dedicarle una jugada canción a la empresaria. Así lo mostraron en LAM (América), donde Ángel de Brito expresó: “Él dijo que algunas líneas estaban inspiradas en Wanda”. En tanto, emitieron las imágenes del referente de la cumbia 420 entonándola en uno de sus shows recientes del último fin de semana.

Estas son algunas de las frases que más llamaron la atención de esa canción: “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “supuestamente una amiga”; “te lo hago sin palabras”; “si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”.

El domingo pasado, mientras la mediática hacía un vivo en Instagram con L-Gante hablaron sobre los rumores de embarazo. “No, no estoy embarazada chicos. ¡Dejen de preguntar eso!”, respondió de manera tajante en relación a los rumores que venían circulando desde hace un par de días. “¡Qué hija de mil esa noticia! ¿Quién da esas confirmaciones?”, dijo entonces el cantante. “Kenys, seguro”, contestó la mediática ya en tono de broma.

Por otra parte, el artista finalmente ayer pudo reencontrarse con su beba, luego de que tanto sus abogados como los de su ex llegaran a un acuerdo para revincular a la pequeña con su familia paterna. Este acuerdo implica que Jamaica y su padre tengan tres encuentros por semana, desde las 12 hasta las 18 horas. Además, podrán verse un fin de semana de por medio.

