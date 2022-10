Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López realizó una durísima publicación contra L-Gante

En medio del conflicto por la relación de su madre con L-Gante, Valentino López dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram y encendió la polémica. El adolescente apuntó en una historia contra el artista.

Mientras ambos estaban juntos, Valentino subió una storie en la red social en la que etiquetó al cantante y lo llenó de emojis de payasos. Todo esto luego de que L-Gante afirme en una entrevista estar conociendo a Wanda Nara.

Además, el deportista se mostró muy claro con la actitud que mantuvo con los hijos de Wanda, tanto los de Maxi López como los suyos. “Ya saben la clase de padre que soy y ya saben cómo me comporté con tres nenes que no son míos”, enfatizó Mauro sobre los niños, quienes se pusieron del lado del deportista.

La publicación de Valentino López

Valentino decidió continuar los pasos de su padrastro y se sumó a las juveniles del Galatasaray, equipo donde actualmente se desempeña Icardi. De hecho, el joven debutó hace una semana en las divisiones inferiores del equipo que pertenece a la liga turca y compartió su emoción, pese a que no le fue como esperaba. El mayor de los López es delantero al igual que Maxi e Icardi, destacó que su equipo ganado pero que no había podido convertir.

En los últimos días, Elián Valenzuela -tal es el verdadero nombre del músico - se animó a dedicarle una jugada canción a la empresaria. Así lo mostraron este lunes en LAM (América), donde Ángel de Brito expresó: “Él dijo que algunas líneas estaban inspiradas en Wanda”. En tanto, emitieron las imágenes del referente de la cumbia 420 entonándola en uno de sus shows recientes del último fin de semana.

El tema en cuestión habla sobre un affaire que tienen dos personas a pesar de que están comprometidos o sus rupturas son muy recientes, tal como es el caso de ellos dos: ella se separó recientemente de Mauro Icardi y él, por su parte, de Tamara Báez. “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer” son algunas de las frases que más llamaron la atención de esa canción.

“Son las mismas frases con las que ellos vienen jugando en las redes, pero no la querían spoilear”, analizó Estefi Berardi. Y agregó: “En un momento, Zaira la grabó en una story a Wanda y como que se escuchaba un poquito, y Wanda le dijo ´¡no grabes, no grabes!´”.

SEGUIR LEYENDO: