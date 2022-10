La China Suárez saludó a su mamá por su cumpleaños y recibió un elogio de Nicolás Cabré

La China Suárez y Nicolás Cabré lograron tener un buen vínculo de expareja

Eugenia La China Suárez y Nicolás Cabré estuvieron juntos durante casi dos años, un tiempo en el que apostaron al amor y en el que nació Rufina. Cuando se separaron a finales de 2013, cada uno rehízo su vida en reiteradas oportunidades, incluso ella volvió a ser madre, de Magnolia y Amancio, durante su relación con Benjamín Vicuña. Pero a diferencia de otras relaciones, lograron construir un buen vínculo de exparejas, en buena medida para preservar y construir la crianza de su hija.

Este miércoles, hubo una nueva muestra de buena onda, en este caso originado por una tercera persona. Es que la ex Casi ángeles saludó a su mamá Marcela Riveiro por su cumpleaños. La actriz publicó diferentes postales la vida de la mujer -estudiando en la escuela, reposando en la playa, riendo a carcajadas en su rol de abuela-, acompañadas de unas sentida dedicatoria que fue celebrada por sus más de 6 millones de seguidores.

“Si pudiera ser aunque sea un 10% como mamá de lo que fuiste y sos vos, estaría tranquila y feliz. Todos los que estamos cerca tuyo te amamos. Sos única. La más buena, la más linda, la mejor madre y abuela. Gracias por todo lo qué haces por mí. Te amo”, escribió la actriz, y cosechó miles y miles de reacciones positivas y comentarios.

Marcela Riveiro con Amancio, uno de sus nietos

Entre ellos uno de la homenajeada, que le devolvió el cumplido con creces. “Sos 10 millones de veces mejor mamá que yo”, señaló Marcela. Y otro comentario se llevó todas las miradas: el del propio Cabré. Relativamente nuevo en la red social, el actor pasó a saludar a su exsuegra destacando la relación que tiene con Rufina. “¡Qué abuela, por Dios!”, exclamó.

El comentario cosechó casi cuatro mil “me gusta” y una larga lista de reacciones, entre las que se destacó la de Eugenia. “Para que te voy a decir que no, si sí”, concedió su expareja. Y agregó un dato que los involucra a ambos: “Rufina su debilidad”.

Tiempo atrás, en una entrevista televisiva, Nicolás había elogiado la crianza que le habían dado sus padres y reveló que intenta transmitirle esos mismos valores a Rufina. “Mis viejos me enseñaron cómo es de verdad. Yo descubrí todo gracias a ellos”, explicó durante su visita a Los Mammones (América). Luego señaló que eran ellos quienes se encargaban de controlar el sueldo que ganaba hasta que un día lo llevaron a comprar su primer departamento. Incluso le daban el mismo dinero para gastos que a su hermano, para que nunca creyera que era mejor que los demás.

El intercambio en redes de Nico Cabré y la China Suárez (Instagram)

A lo largo de su carrera artística, el actor logró ganar mucha plata y pudo darse el lujo de comprarse un auto importado y tener su propio hogar. Más allá de tener una buena posición económica, no lograba sentirse feliz y pleno. Seguía sintiendo un vacío en su vida y no lograba entender el motivo de su tristeza. Pero esta situación cambió con la paternidad. “Rufina me enseño a sonreír. Sonrío y no es lo material, es ella que me dio un abrazo”, afirmó en el ciclo que conducía Jey Mammon.

Por último, cuando el productor le pidió un consejo o algunas palabras sobre su paternidad, evitó ser terminante y habló del vínculo que mantiene con su ex. “Uno va aprendiendo, con la madre estamos todo el tiempo hablando qué decidimos, es un aprendizaje”, destacó Cabré. “Nadie tiene la verdad absoluta. Con la China hablamos cinco veces por día y es tema único, Rufi.

SEGUIR LEYENDO: