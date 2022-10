Flavio Mendoza habló de Nicole Neumann y generó rumores de embarazo

En reiteradas oportunidades, Nicole Neumann tuvo que enfrentar preguntas sobre la posibilidad de tener un hijo junto a Manu Urcera, su novio desde hace un año y medio. La modelo ya es madre de Indiana, Allegra y Sienna de su matrimonio con Fabián Cubero. Pero desde que el ex jugador de Vélez Sarsfield se convirtió en papá de Luca junto a Mica Viciconte, la jurado de Los 8 escalones del millón dejó en claro que sus hijas también querían tener un hermanito de su lado.

A esta altura, está más que claro que no hay que insistir con asuntos tan delicados como la maternidad, ya que más allá del deseo personal que pueda tener una mujer nadie sabe cuáles pueden ser las circunstancias personales que pueda estar atravesando. A pesar de esto, Nicole tuvo que enfrentar rumores de embarazo en varias oportunidades. Y, este vez, por comentarios vertidos por su amigo personal, Flavio Mendoza.

Invitado a Cortá por Lozano, el creador de Stravaganza y el Circo del Ánima reveló que había estado conversando sobre el tema con la modelo. “La otra vez tuvimos una charla con Nicole muy, muy linda”, empezó diciendo el coreógrafo para sorpresa de Verónica Lozano. Y luego agregó: “No puedo decir nada.. pero te puede sorprender Nicole”.

De inmediato, la conductora aseguró: “Ella para mí tiene ganas de tener un bebé”. “¡Ay, ojalá!”, comentó entonces Vicky Xipolinakis, una de las panelistas del programa. Y Costa agregó: “Pensamos nosotras que sí, lo hemos hablado fuera del aire, no seamos hipócritas”.

En ese momento, Lozano fue al hueso con su pregunta. “¿Está embarazada?”, lo interrogó a Flavio. Y, sin poder disimular su incomodidad al darse cuenta de que había contado demasiado, Mendoza respondió: “Yo no puedo hablar porque me manda a matar”. Pero Luisa Albinoni señaló sus ojos, que no podían mentir y que para todos indicaron un “sí”.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera y sus tres hijas (Instagram)

Hace poco más de un mes, en una entrevista con Diego Leuco para Diego a la tarde en Radio Mitre, el piloto de TC había hablado sobre la posibilidad de formalizar su relación con Nicole. “¿Se van a casar?”, le preguntó el periodista. Con seriedad, Urcera reconoció que está en los proyectos: “En algún momento, capaz que sí, seguro. Uno en la vida planifica. Decís: ‘bueno, terminé la secundaria, arranco a laburar en algo y sino arranco a estudiar’. Después te ponés en pareja y la pareja te lleva a querer casarte, tener hijos. Eso es lo normal, o por lo menos lo que me pasa a mí”.

Para disipar las dudas, el automovilista fue más concreto con la posibilidad de pasar por el altar: “No es que hoy tengo planificado la fecha, pero sí tengo buena química con Niki, nos llevamos bien y en un futuro va a pasar”. Horas después fueron a buscar la palabra de Nicole en Intrusos, y la modelo no tuvo inconvenientes que reafirmar las declaraciones de su pareja. “Sí, hablamos del tema, proyectamos”, aseguró.

“¿En algún momento te dijo: ´Pongamos el gancho?”, le consultó el cronista. “No, él habla de ese momento, pero todavía no hubo una propuesta firme o concreta”, se sinceró. Y agregó: “Manu le pregunta a mi abuela: ‘¿Qué decís Petra si nos casamos?’. Y les pregunta a las chicas”. En este sentido, celebró el vínculo familiar que se generó entre su novio y sus seres queridos. “A Petra le encanta, chocha. Y las chicas también. Dicen: ‘Ay, nunca fuimos a un casamiento’”.

SEGUIR LEYENDO: