El inesperado viaje de Wanda Nara en medio de la polémica con L-Gante

En medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi, su supuesto romance con L-Gante y su enfrentamiento con Tamara Báez, la ex del cantante de cumbia 420, Wanda Nara decidió hacer sus valijas para irse a disfrutar del fin de semana largo a Punta del Este junto a su hermana Zaira, su estilista Kennys Palacios y una amiga. La mediática terminó de grabar ¿Quién es la Máscara?, el programa conducido por Natalia Oreiro que este jueves se despide de la pantalla de Telefe. Pero, en lugar de partir con destino a Estambul, dónde la esperan sus cinco hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su pareja con el actual jugador del Galatasaray de Turquía, sorprendió a sus seguidores con un nuevo destino.

Tras publicar algunas fotos en las que se las veía abordando un avión privado, Wanda grabó un video que compartió en sus historias de Instagram. “Último día de grabación en La Máscara y nada mejor que viajar...¡De vacaciones con amigos! ¿A dónde nos vamos? No se sabe”, comienza diciendo la mediática mientras muestra a sus acompañantes.

Después, al tiempo que saborea unos mates, Wanda anuncia: “Llegamos”. Y muestra que el destino es, ni más ni menos, que el balneario top de la costa uruguaya. Luego, se mostró disfrutando del desayuno en un exclusivo apart hotel de José Ignacio. “Vamos a desconectar este fin de semana largo con amigos y con mi hermanita”, dijo la mediática, que de esta manera trató de alejarse de las polémicas en las que se vio envuelta en las últimas horas.

Sin embargo, hay mucha expectativa en relación a lo que se verá en la edición de este sábado de La Noche de Mirtha, por ElTrece. Es que uno de los invitados al programa que se grabó en la tarde del viernes fue ni más ni menos que L-Gante, quien casualmente llegó a los estudios de Martínez manejando un vehículo propiedad de Nara. Y, según trascendió, en su charla con Mirtha Legrand habría confirmado de alguna manera su relación íntima con la ex de Icardi.

Cabe recordar que Wanda convocó Elián Valenzuela -tal el verdadero nombre del artista- para ser la cara de una línea de ropa deportiva que sacó con su marca. Y el lanzamiento de la misma se hizo en medio de rumores de romance, que fueron potenciados por los indicios que ambos se encargaron de dar a través de sus redes sociales, dónde tuvieron un intenso ida y vuelta de mensajes y compartieron transmisiones en vivo.

Pero lo cierto es que no solo el ex de la mediática se habría sorprendido con esta supuesta “movida de prensa” que generó que el fin de semana pasado hiciera un viaje relámpago a la Argentina para tratar de recomponer la relación con la madre de sus hijas. También la ex de L-Gante, con quien el cantante mantiene varios conflictos por la manutención y el régimen de visitas de su hija Jamaica, se habría mostrado molesta con este coqueteo. De hecho, ella llegó a acusar a Wanda de haber destruido a su familia y la comparó con Eugenia La China Suárez, a quien hace un año Nara había tildado de “zorra” por su affaire con Icardi.

