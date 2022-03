Nicole Neumann cumplió un año junto a Manu Urcera: “Sé que esta aventura recién comienza”

Nicole Neumann y Manu Urcera (Instagram)

Pocos apostaban por esta relación. Sin embargo, con el correr de los meses, el romance entre Nicole Neumann y Manu Urcera se fue consolidando. Al punto que el piloto de Turismo Carretera terminó entablando un vínculo afectivo con Indiana, Allegra y Sienna, las tres hijas que la modelo tuvo durante su matrimonio con Fabián Cubero. Y, cuando nadie se lo imaginaba, entre todos terminaron ensamblando una familia. Por eso, no sorprendió que al cumplirse el primer aniversario del comienzo de esta historia de amor, ambos decidieran dedicarse una tiernas palabras a través de las redes sociales.

“Marzo de un año atrás nos ‘encontramos’ y empezamos un camino de amor y aventuras. Que fue sumando con los meses, más amor, amigos y familia”, comenzó escribiendo la jurado de Los ocho escalones junto a un emoji e carita con corazones. Luego siguió en un posteo de Instagram en el que incluyó varias fotos de la pareja y algunas otras con sus niñas: “Y nos abrazaste… ¡Sos mi (nuestro) ‘contenedor y malcriador’ numero uno! Sos mi ‘retador’ favorito, mi luz cuando todo parece negro…. “.

El posteo de Nicole Neumann dedicado a Manu Urcera

Para terminar su sentido mensaje, Nicole agregó arrobando a Urcera: “¡Y sé que esta aventura recién comienza! ¡Te amo, te amamos!”. Y se ocupó de dejar en claro que lo que más le gusta de esta relación, es el cariño que sus hijas sienten por el piloto. “Que ellas te adoren y vos a ellas; me enamora más aún”, escribió la modelo.

Obviamente, el piloto de TC no tardó en responder. “¡Que palabras!”, puso junto a tres emojies de caritas con ojos de corazones. Y, con más corazones aún, agregó: “Creo que cualquier cosa que escriba no va a estar a la altura de lo tuyo. Te amo mucho, estoy sorprendido con lo rápido que se paso este año, parece que fue ayer cuando nos conocimos, pero a la vez vivimos mil momentos inolvidables. Vamos por toda la vida juntos, por llenarnos de desafíos, de disfrute y de amor. Una vez mas, TE AMO”.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera y sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna (Instagram)

Hace apenas unos días, Neumann fue consultada por la inminente paternidad de su ex, quien espera a su primer hijo junto a Mica Viciconte para el mes de mayo. “Cuando nazca Luca, ¿vas a llevar a tus hijas a conocerlo?”, le consultó la notera de Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Las va a llevar él (por Cubero), calculo. Claramente. Porque también son hijas de él. Así que sí, seguro, obvio”, respondió la modelo sin querer ahondar en el tema.

A mediados de febrero, Nicole alarmó a todos cuando se descompensó durante la grabación del ciclo que conduce Guido Kaczka. Y a partir de ese momento, comenzaron las especulaciones acerca de un posible embarazo. Pero la propia modelo despejó todas las dudas al hablar al día siguiente de lo que le había sucedido. En la instancia final, y luego de la pregunta de la propia Carmen Barbieri, compañera suya de jurado, el conductor presentó a Neumann haciendo referencia a lo que había ocurrido en la víspera. “No sé que fue, si un pico de stress, pero no pude continuar, lamentablemente. Me tuve que hacer chequeos y demás...Pero bueno, ya pasó, acá estamos de vuelta”, señaló y se dispuso a formular la pregunta de la final en la temática “moda”, una de las categorías en las que se especializa.

