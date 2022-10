Qué fue de Flor Viterbo, “La morocha de pelo corto” del Bailando 2014: del éxito a una separación precoz y un largo viaje en soledad a Europa

Flor Viterbo y el salto a la fama: ubicada en el anonimanto detrás de Tinelli en la apertura del Bailando 2014, llamó la atención de los espectadores

Si hay algo que se le destaca a Marcelo Tinelli es ese ojo clínico para descubrir figuras. Aquellos talentos que están a un costado, casi como meros espectadores del gran show, pero ya listos para mostrarse en todo su esplendor a la primera oportunidad. La lista es extensa y podríamos un largo tiempo enumerando nombres, pero nos enfocaremos en uno: Flor Viterbo, o como se hizo conocida La morocha de pelo corto.

Fue en 2014 cuando Tinelli arrancó una nueva temporada de aquel ShowMatch y Florencia era parte del staff de bailarinas. Cuando el conductor lanzó su clásico “¡Buenas noches, América!” y comenzó a saludar al público, las bailarinas lo acompañaban justo detrás. Y en Twitter, en una de las primeras reacciones en las redes a un ciclo televisivo (hablamos de nueve años atrás, un siglo en este mundo 2.0), se convirtió en tendencia #Lamorochadepelocorto. Al desconocer su nombre, los tuiteros se refirieron de esa manera a Flor, cautivados su encanto.

A partir de allí, Flor Viterbo -como ya se la presentó- ganaría su propio lugar en el programa más visto de la televisión por entonces, siendo la partenaire de Pedro Alfonso en el Bailando. A medida que fueron pasando las galas esta joven de 1.73 de altura consiguió demostrar sus dotes como bailarina y también actriz.

Flor Viterbo con Pedro Alfonso en el Bailando

Sucede que Viterbo venía de una larga trayectoria, pero lejos de las cámaras: su lugar siempre había sido el teatro. Pero la pantalla chica le hizo un lugar y le sacó provecho. En 2016 se casó con el actor Eliseo Barrionuevo tras ocho años de noviazgo, pero en 2017 se separaron. Fue en ese instante en el que su luz en la televisión se fue apagando, pero para brillar en otros lados.

En una charla con Teleshow, Florencia recuerda aquellos años, habla de su presente y de lo que sucedió entretanto. Por lo pronto, remarca: “Tengo los mejores recuerdos. Estuvo buenísimo, fe muy divertido todo lo vivido. En esta carrera siempre buscamos el reconocimiento, así que recuerdo que fue muy genial y a la vez súper sorpresivo, no me la esperaba para nada”.

Flor Viterbo hoy, a ocho años de su estallido a la popularidad

—Desde ese momento el apodo te quedó para siempre.

—Es verdad. Aunque ahora estoy volviendo a dejarme el pelo largo, así que ya no sé si me va el apodo. Pero puede volver en el futuro: la verdad que es lo más cómodo del planeta.

—Venías de hacer varios musicales, de toda una carrera en silencio. ¿Cómo llegaste a ShowMatch y qué te dio el programa de Tinelli para tu profesión?

—Tenía 29 años, llegué por un casting. De todos modos ya había trabajado en varias ocasiones para la producción. Recuerdo haberles aclarado antes de ir: “Mirá que justo me acabo de cortar el pelo muy cortito, ¿voy igual?”. Y la respuesta del otro lado fue: “Uh, bueno… Sí, vení igual y vemos”. El programa me dio mucho reconocimiento a nivel masivo: de repente me conocían en toda la Argentina y en otros países también. Pude trabajar para esos otros lugares y amplié mucho el público. Potenció mi carrera.

—¿Cómo era el trato con Tinelli?

—Marcelo es muy atento y sabe todo lo que pasa en el programa, en todos los niveles y aspectos. Siempre tuvo la mejor de las ondas conmigo, y cuando lo crucé posteriormente también.

—¿Por qué te fuiste del programa?

—Perdimos contra el Bicho (Gómez) y Anita (Martínez), la pareja campeona de ese año. Con Pedro Alfonso salimos quintos. Fue un gran año para todo el equipo, pero en su momento nos redeprimimos: queríamos más, queríamos ganar. Pedro y el coach (Mariano Botindari) lo consiguieron después. ¡Merecidísimo! Esa fue mi ida del programa, ningún problema ni nada de por medio.

Flor Viterbo, durante su estadía en Europa que se prolongó dos meses

—¿No te volvieron a llamar para regresar al staff?

—Sí, al año siguiente me llamaron pero para chica ShowMatch y yo quería bailar, así que no fui. Pero volvería a trabajar con la producción en cualquiera de sus formatos: es un gran lugar para trabajar y nunca lo descarto.

—En 2016 te casaste y te separaste al poco tiempo. ¿Tuvo que ver la exposición?

—Para nada. Mi exmarido es actor y él también estaba expuesto, nunca fue celoso y nuestra relación fue siempre muy sana. Hoy tengo la mejor relación, es una excelente persona y lo quiero un montón. En su momento la resufrí pero hoy puedo asegurar que todo fue para mejor. Crecí muchísimo como persona y aprendí mucho de todo ese cambio y reconstrucción que tuve que establecer en mi vida.

Flor Viterbo en Cabaret

—En ese momento empezaste a alejarte de los medios, de la pantalla. ¿Cómo continuó tu vida?

—Siguió igual. Cuando me separé estaba arrancando el proyecto teatral Sugar con RGB y tuve la suerte de que sea el primero de varios que después vinieron: Sugar en Mar del Plata, Cabaret, Cabaret en Punta del Este, El mundo de Jey y otra obra que se canceló por la pandemia y no llegamos a estrenar. También hice El Host para Fox, publicidades, cine. Trabajo como profesora y en obras de teatro. Nunca me faltó el trabajo, soy muy afortunada. Vivo hace mucho tiempo de lo que me gusta y para lo que me formé con mucha pasión y esfuerzo. Es verdad que parece todo muy lindo, pero es una carrera con muchísimo trabajo y asperezas. Pero no me quejo y no lo cambiaría por nada.

—Más allá de que no te faltó el trabajo, ¿fue difícil dejar la pantalla? ¿Volverías a la tele o la padeciste?

—¡Volvería en un segundo! Soy una persona más de teatro, pero porque se fue dando así mi carrera. Siempre tuve proyectos teatrales y seguí por ese camino. La tele es más dinámica, divertida, suele estar mejor remunerada también, así que sí, volvería. Aunque hoy en día está bueno que todo es más amplio, con la incorporación de las redes sociales, el contenido, todo está más mezclado y me parece buenísimo.

—¿Volviste a formar pareja? ¿Cómo anda el corazón ahora?

—Todos los chequeos al día y en orden (risas).

Flor Viterbo el día de su casamiento con Eliseo Barrionuevo

—¿Alguna relación con algún famoso que no haya salido a la luz?

—Algún famoso… hummm, sí, puede ser. Convengamos que es fácil en estos ambientes. Pero no voy a dar nombres. Sí volví a formar pareja: estuve de novia cuatro años y fue espectacular. Me separé el año pasado. Ahora estoy soltera y no tengo ni la más pálida idea de qué pueda llegar a pasar en el futuro. Por ahora disfruto este momento al 100 por ciento. Estar soltera, que es muy diferente a estar sola, es maravilloso, como también lo es compartir con una pareja. Soy muy amiguera, pero muy. Mis amigos son mi mayor tesoro y también soy muuuy familiera. Tengo la mejor familia del mundo: con mis viejos y mis dos hermanos el corazón está muy bien.

—Estuviste en Europa días atrás ¿Fueron vacaciones o algo más?

—Vacaciones. Lo viví más como un gran viaje que venía planificando hace mucho, soñándolo: quería viajar en el verano de allá y quería que fuese largo. Pude irme dos meses. Acabo de llegar y no puedo estar más feliz: cumplí sueños, literal. Todo me salió bien, estar sola y recorrer los lugares más inhóspitos o una ciudad gigante, resolver problemas, comunicarme y relacionarme con cualquiera, desde Estambul a Nápoles, Berlín o Copenhague… me llena de orgullo. De verdad, la rompí toda.

—¿Cómo surgió irte sola y tanto tiempo?

—Vengo trabajando desde la pandemia como influencer y generando contenido para marcas y eso también lo pude hacer allá, con hospedajes, excursiones y hasta una galería de arte. Fue muy genial y me enriqueció muchísimo. Aparte, ideal para estar viajando sola: podía estar el tiempo que se me cantaba hasta lograr la foto perfecta, algo que súper disfruto.

Luego de recorrer Europa sola y a su ritmo, Florencia Viterbo sueña con un viaje a Japón

—¿Cómo sigue tu vida ahora?

—De verdad que acabo de llegar, aterricé recién y me estoy organizando. Dejé muchas cosas para irme y ahora debo armarme de paciencia e ir volviendo de a poco. Estoy freelance, soy yo: Flor Viterbo, mi propio producto. Y puedo hacer muchas cosas. Trabajo hace mucho, fui ganando experiencia y contactos en muchos aspectos, sé que es un caminito y lo estoy transitando con pasión aunque por supuesto muchas veces no es tan fácil. Pero estoy llena de energía, ideas, pilas y creatividad. Quiero lograr muchos proyectos asique ya me puse a cranear y pensar en eso. Cuando estás trabajando a full no te queda tiempo para eso.

—¿Cómo es un día tuyo? ¿Alguna otra pasión además del baile?

—Me apasiona sacar fotos, crear contenido desde mi lugar como artista, bailarina, productora… me volví multitasking. Puedo ocuparme de elegir una locación, música, armar la coreografía, elegir mi outfit y de qué color me voy a pintar las uñas. Por momentos puede ser agobiante, pero también súper disfruto de un trabajo en el que me llamen de bailarina, modelo o actriz solamente, estoy abierta a hacer todo.

