Mauro Icardi llegó a la Argentina para tratar de reconquistar a Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi

Ella anunció su separación definitiva. Pero él no se dio por vencido. Y, según pudo confirmar Teleshow, este sábado Mauro Icardi arribó a la Argentina para tratar de recomponer su matrimonio con Wanda Nara. El jugador del Galatasaray viajó desde Turquía y se reunió con la madre de sus hijas, Francesca e Isabella, en el departamento que la pareja posee en el edificio Chateau de Libertador. Hasta allí se acercó también Ana Rosenfeld, abogada y amiga de la empresaria, quien habría oficiado de mediadora.

Lo cierto es que, después de una larga charla cuyo contenido no trascendió, la actual investigadora de ¿Quién es la Máscara? decidió instarse en la casa que la familia tiene en el Tigre, para dejar que el futbolista se quedara en el departamento de Belgrano. Horas antes, había llamado la atención que la ex pareja hubiera dejado de seguirse en las redes sociales, aunque él seguía manteniendo las fotos que tenía junto a Wanda, inclusive, la de su perfil.

Según lo que trascendió, la decisión de terminar con el vínculo que los une desde hace nueve años había sido de la empresaria. Casualmente, ella confirmó su separación cuando se estaba por cumplir el primer aniversario del affaire que el futbolista tuvo con Eugenia La China Suárez en Paris, aprovechando que ella y su hermana Zaira habían viajado a Milán para participar de la semana de la moda de septiembre de 2021. Sin embargo, sus allegados dicen que la ruptura no fue provocada por este episodio, conocido como el Wandagate, sino por el desgaste de la pareja.

Mauro Icardi, Wanda Nara y los hijos de ambos (Instagram)

Wanda, que también es madre de Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Maxi López, había dado algunos indicios de su separación desde que regresó a Buenos Aires para grabar el programa que conduce Natalia Oreiro por Telefe. Pero, después, Icardi la sorprendió junto a sus hijas menores en Miami, cuando ella fue a presentar su línea de cosméticos. Y, finalmente, ella viajó a Estambul para organizar todo lo necesario para que la familia a pleno se instale allí. De hecho, su chicos ya empezaron el colegio en esa ciudad.

Es por eso que el anuncio de la separación sorprendió tanto. “Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió la empresaria en una historia el pasado 22 de septiembre, acompañado la publicación con su firma: “Wanda”.





Noticia en desarrollo...

