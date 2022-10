Por qué no usa reloj, la amistad con Spinetta y su resurrección tras 5 meses en coma: 40 hechos no tan recordados de La Mona Jiménez

Carlos la Mona Jiménez cumplió 71 años. Lleva 55 años de escenario y más de 90 álbumes editados

1. Nació el 11 de enero de 1951. Su nombre es Juan Carlos Jiménez Rufino. Su familia era una mezcla de provincias. Su mamá era de Güemes, Salta, su papá era un tucumano empleado de Luz y Fuerza, y sus abuelos eran catamarqueños.

2. Creció en una casa regalada por Eva Perón. Tiene dos hermanos, Roberto y Guillermo.

3. Su sobrenombre, La Mona, proviene de una burla cuando era niño. Tenía ocho años y era fanático de la serie Tarzán. Se había hecho una chocita en un árbol y, convencido de que era el hombre de la selva, cuando pasaba algún carro o una camioneta les tiraba imaginarios flechazos.

4. Cada vez que gritaba feliz como Tarzán, Nachacra, uno de sus amigos, le decía: “¿Qué vas a ser Tarzán si apenas sos la mona Chita?”. Y le quedó el sobrenombre.

Carlos La Mona Jiménez solía grabar dos discos por año, uno en julio y otro en diciembre. Como tocaba todos los fines de semana en Córdoba, a los seis meses de grabados los temas ya estaban viejos y le pedían otros

5. El primer tema que cantó con una guitarra que su papá le regaló a los 13 años fue la “Zamba de Alberdi y después, “Guitarrero”, ambos folclóricos.

6. “Yo iba a estudiar guitarra y tenía un grupo de rock; iba a todos lados con la guitarra. Pero un día, mi hermano mayor, que tendría 17 o 18 años, la cambió por un rifle de aire comprimido. Me peleé con él, fue una de las peleas más grandes que tuve; no había forma de separarnos. Porque el Tito me quitó la ilusión. Y recién ahora sé dónde está esa guitarra: la tiene un tipo de Córdoba”, narró en la revista Rolling Stone sobre esa guitarra Jackson.

7. A los 15 años le encantaba ir a los cabarets pero como era menor, si llegaba la policía lo echaban. “Como las chicas me querían mucho, se juntaron y me compraron un esmoquin a cambio de que cantara algunos tangos, así cuando caía la cana ellas le decían: ‘No, a él no lo toques que es empleado de la casa’”.

8. Su primer show fue el 13 de junio de 1967 con el Cuarteto Berna, por Radio LV2, en un auditorio con público. Debutó con el tema “Diez monedas”: tenía 15 años y se presentó con una tranquilidad que asombró a todos.

9. En el Cuarteto Berna no le pagaban; tampoco a él le interesaba. Su papá le daba plata para que se pudiera comprar un sándwich y una gaseosa.

Siempre usa ropa muy colorida. “Soy un tipo muy alegre y enérgico. Si me visto de gris, me apago”, explica Carlos La Mona Jiménez. Télam 162

10. A los 16 años se puso a estudiar para piloto quería manejar aviones de fumigar. Empezó los estudios en la Fuerza Aérea pero todos los viernes faltaba para ir a los bailes, quedó libre y abandonó.

11. Cuando tenía 17 años su papá falleció. Era 1969 y su mamá le dijo entrara a trabajar al EPEC en el puesto de su papá. El le preguntó por qué no entraba su hermano y él seguía cantando, que era lo que le gustaba. “Cantando no vas a tener futuro ni nada en tu vida”, le respondió su mamá. “Dejame, por lo menos voy a ser feliz. Y Dios dirá”, contestó el hijo, y su mamá lo dejó elegir.

12. Del Cuarteto Berna pasó al Cuarteto de Oro la banda cuartetera que había creado su tío Néstor Raúl López, donde metió un éxito que todavía se recuerda: “Cortate el pelo, cabezón”.

13. A los 33 años, luego de más de una década y ocho discos de oro, decidió dejar el Cuarteto de Oro. Le dijeron que era un veterano para seguir cantando y se lanzó como solista.

14. Sufrió muchos episodios de discriminación. “Una vez estaba en un restaurante y de otra mesa le dijeron al dueño del lugar cómo dejaban entrar a un negro como yo. Me levanté y con una patada lo dejé patas arriba”, narró en la revista El espectador, en el 2000.

A Carlos La Mona Jiménez le gusta mucho regalar flores porque considera que son vida

15. Otro de los hechos que lo marcó ocurrió cuando caminaba por la peatonal 9 de Julio silbando una canción. Dos chicas lo reconocieron y cambiaron de dirección mientras una le decía a la otra: “Doblemos que ahí está el negro ese de los cuartetos”.

16. Entre sus tesoros se cuenta un Ford T modelo 34 y un camión de la guerra modelo 43 que remodeló. Lo compró por mil pesos y gastó 100 mil en restaurarlo.

17. En el año 1972 la Mona fue con unos amigos a ver un partido a la cancha de Belgrano de Córdoba. Estaba en la tribuna cuando un ladrillazo le pegó en la cabeza y le cortó el nervio de la coordinación. Estuvo cinco meses en coma.

18. Sin mejoras, estaban a punto de desconectarlo cuando reaccionó. “Lo primero que hice fue bajarme los pantalones y defecar en la habitación porque no coordinaba el cuerpo. Los médicos me dijeron que fue un milagro”, contó más de una vez. La recuperación le llevó dos años. Tuvo que volver a aprender a caminar, hablar y hasta ir al baño.

Para cuidar su estado físico y soportar sus presentaciones que duran cerca de tres horas, Carlos La Mona Jiménez realiza natación, fierros y hasta se levantaba a las 3 de la mañana a andar en bicicleta (Lollapalooza)

19. Uno de los momentos más difíciles de su carrera fue durante la Dictadura: lo metían preso todos los viernes y sábados. En las razzias se llevaban a decenas de las más de mil personas que convocaba en los bailes populares.

20. “En esa época había mucho miedo por eso mis seguidores eran muchachos grandes de 45 a 50 años. La policía les decía: ‘¿Para que sacás la entrada si ya te vamos a sacar preso?’. Y la gente respondía: ‘No me interesa aunque sean dos canciones esta alegría dura toda la semana’”. (Crónica, junio, 2012).

21. Sobre su peor momento durante la Dictadura contó en el programa de Jey Mammón. “Había un soldado ahí y me dice: ‘Cuando el teniente se vaya, vos te escapás’. Yo le dije que no porque me iba a seguir y me iba a disparar un tiro. Entonces, él me dijo: ‘No, porque yo le voy a decir que te fuiste para otro lado’. Ahí me escapé y me escondí en un Falcón lleno de yuyos hasta que se fueron ellos. A la hora salí y me fui a mi casa”, contó.

22. La historia no terminó ese día, todavía faltaba lo peor. “Una semana después, fui a hacer un show y cuando bajo estaba el teniente esperándome. Me dice: ‘Documentos, y porque se escapó, usted queda detenido’”. Comenzó una noche de terror para el cantante. “Salí como a las dos de la mañana. La gente estaba gritando y puteando porque yo no llegaba al baile, entonces el teniente me dijo: ‘La próxima vez te voy a tirar un tiro porque me hiciste quedar mal la otra vez con los soldados cuando te escapaste’. Cuando paraban los autos verdes frente a mi casa, yo pensaba inmediatamente que venían a buscarme”, revivió visiblemente conmovido, cuatro décadas después.

La primera vez que la Mona Jiménez vio a Carlos Tévez, el ex futbolista tenía apenas 15 años. “Le dije: ‘¿A vos te dicen Apache? Bueno, el año que viene vas a jugar en Primera, y dentro de cuatro años vas a jugar en la Selección Nacional’. Y así fue, se ve que tengo algo yo”

23. Un 28 de diciembre de 1973, Día de los Inocentes, en su primera salida dos años después de aquel botellazo conoció a Juana Delseri. Ella se convirtió en su mánager y compañera.

24. Se casaron el 19 de abril de 1975. Él apareció en la iglesia vestido con un traje de seda rosa. “No tenía un mango para comprarme un traje propio y me puse el mejor de los que usaba para actuar”. Esa noche brindaron con sidra, la fiesta fue en una pizzería y durmieron en un departamento vacío. Al otro día, él ya estaba en un escenario.

25. Cuando se casó con Juana, le llevó oro a un joyero para que le hiciera las alianzas. “Pero a mí me hicieron un anillo de oro, y a mi señora, uno de fantasía. Al mes, se le puso oscuro. Nos cagaron no sé cuántos gramos de oro. Entonces me saqué el anillo y se lo regalé. Y desde entonces no uso. El mío lo tiene la Juana”, reveló en la Rolling Stone.

26. Tuvieron tres hijos: Lorena, Carlos y Natalia.

La Mona Jiménez Y Pity Alvarez - Por Portación De Rostro

27. No sabe cocinar, ni siquiera puede preparar un té. “A mis amigos los agasajo con un asado. Ellos lo hacen y yo lo pago”, dice pícaro.

28. Solía usar un cinto que diseñó y realizó él mismo sobre una goma de auto y en el que insertó tapitas de cervezas de distintas partes del mundo.

29. Actuó un minuto exacto en la película Los extraterrestres se divierten. Le gustó tanto que la vio más de 50 veces.

30. Nunca usa reloj. Calcula la hora y hasta sabe si va a llover solo mirando el sol. Tiene una plaqueta energética que siempre lleva encima.

31. Cierta vez terminó un show en La Rioja y debía volver a Córdoba. Carlos Menem era gobernador y debía viajar a la provincia y el cuartero le pidió que lo lleve. En medio del vuelo, entraron en una tormenta y ante el susto de todos, el riojano tomó el volante. Cuando bajó, la Mona le dijo: “Gracias, señor gobernador, pero nunca más le voy a pedir que me traiga”.

El equipo de trabajo de la Mona Jiménez está compuesto por 33 personas entre plomos, músicos, secretarios y colaboradores (Nicolás Stulberg)

32. A su casa familiar solían llamar muchas mujeres que aseguraban ser sus novias. Una noche atendió Juana, y escuchó a una joven que le dijo que en ese momento estaba con la Mona en un hotel alojamiento. El cantante, sentado al lado de su esposa, escuchó que Juana le contestaba que lo atendiera muy bien, que lo disfrutara mucho y que lo dejara volver a las seis y media.

33. Una noche tocaba en Carlos Paz cuando apareció Pappo y le propuso hacer unos temas. El roquero cantó “Mi vieja”, dos o cuatro temas más, y la gente lo aplaudió hasta que le dijeron: “Todo bien Carpo, pero vinimos a bailar con la Mona”.

34. Hace más de 30 años Luis Alberto Spinetta debía tocar en Córdoba. El micro que llevaba a los músicos se incendió y perdieron todos los equipos. El Flaco -que hasta ese momento no lo conocía- lo llamó para pedirle ayuda. La Mona tenía que tocar pero le prestó la mitad de sus instrumentos y le consiguió los otros. Desde ese momento nació una amistad que jamás se rompió.

35. Fue muy amigo del Polaco Goyeneche. Lo conocía desde que Jiménez tenía 17 años. “Cuando venía a Córdoba se enojaban si me decían Mona. ‘Carlitos o Chiquitín, nada de Mona cuando está conmigo’. Si iba a Buenos Aires me presentaba a todos como Carlos, y terminábamos tomando algo en un bar a la vuelta de la tanguería”.

Sus seguidores suelen bailar sus temas en la puerta de la casa de la Mona Jiménez. Hasta se organizan tours para visitar el lugar donde vive

36. En sus shows solía sortear taxis porque “son una fuente de laburo ante tanta desocupación”. También sorteaba viviendas prefabricadas.

37. Según sus propios cálculos lleva más de 900 canciones grabadas y editadas. Grabó más de 90 discos.

38. Algunos rumores sostenían que era pelado y usaba peluca. Se encargó de aclarar que su pelo es propio y solo se pone algunas extensiones.

39. En plena pandemia rompió un récord cuando 150 mil personas se conectaron para ver su show por Internet.

40. “El amor de la gente me hace sentir joven. Porque el espíritu, el alma y el corazón que uno tiene, si lo tiene joven, uno se siente así, no importa la edad que tenga. Además, si vos te juntás con jóvenes, te sentís y hablás como ellos. Si yo me juntara con tipos de mi edad, hablaría como ellos, sería como ellos. Y no me siento como ellos, a pesar de que tengo 71. Mi alma y mi corazón están lleno de felicidad, de música, de cuarteto”. (Infobae).

"El cuarteto me da mucha energía, mucha felicidad y mucho amor. Y eso, eso no lo voy a cambiar por nada. Sigo siendo cuartetero. Y voy a morir cuartetero", afirma Carlos La Mona Jiménez (China Soler)

SEGUIR LEYENDO