Murió a los 85 años Pochi, la mamá de Claudia Villafañe

Murio Pochi, la mamá de Claudia Villafane (LAM. América)

Ana María Elía, la mamá de Claudia Villafañe, murió a los 85 años. La mujer, conocida desde siempre como Pochi, transitaba una prolongada enfermedad y su familia manejó sus últimos días en absoluto hermetismo. Al igual que su marido Coco Villafañe, fallecido en 2011, tenía una relación muy cercana a la empresaria y a Dalma y Gianinna, las hijas que tuvo con Diego Maradona.

La noticia la difundió Pía Shaw en LAM (América), donde reveló que mantenía un diálogo frecuente con Claudia: “Su mamá estaba internada hace un tiempo largo en un hogar muy bien cuidada”, aseguró la periodista. Y agregó que el sábado se empezó a sentir mal y llamaron a una ambulancia, pero no pudieron reanimarla. “Se trató de una despedida entre sus más íntimos, Pochi estaba entera y tanto Claudia como su hermana hicieron todo para que su mamá está bien”, agregó Shaw.

En el programa que conduce Ángel de Brito también destacaron el cariño que le tenían las hijas. “Dalma siempre decía que era su nieta preferida y compartían mucho. Pochi y Coco fueron abuelos muy importantes en la vida de las chicas, acompañaron mucho”, cerró Pía en referencia a Nicolás Coco Villafañe falleció en el año 2011.

Pochi y Coco Villafañe junto a su hija Claudia, sus nietas Dalma y Gianinna y su bisnieto Benjamín

Si bien nunca hizo demasiadas referencias a la salud de su madre, una de las veces que lo mencionó fue a principios del año pasado, durante su recordada consagración en Masterchef Celebrity. Durante su emocionante discurso de agradecimiento, Claudia tuvo su momento para decir unas conmovedoras palabras para mencionar a quienes no habían podido acompañarla para celebrar el campeonato.

“Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...”. Vale recordar que todavía no habían pasado dos meses del fatídico 25 de noviembre de 2020 cuando falleció Diego Maradona.

Pochi estuvo muy presente en el camino de Claudia en Masterchef. En más de una ocasión cocinó los platos que ella le hacía de pequeña, incluso los que no comía. En una de las galas, la prueba consistía en realizar un plato con sesos de vaca y ella realizó la receta materna de pasta rellena con acelga, ricota y la proteína: “Nunca se lo comí, pobre. A mí me daba cosa cuando lo preparaba”.

Tres generaciones: Pochi, Claudia y Dalma y Gianinna

Al de contar que su mamá no estaba pasando por un buen momento, se la vio muy conmovida: “Muy difícil poder hablar y sacar todo lo que tengo adentro. Dalma me dijo que no había que llorar en tele. Me tocó hacer esto en un momento de pandemia, sin laburo, me costó mucho aceptarlo y lo disfruté muchísimo”, repasó días antes de la final en la que se impuso a Analía Franchín.

El 8 de junio de 2020, con motivo de su cumpleaños número 83, Claudia había saludado a su madre con un posteo con fotos del álbum familiar y una sentida dedicatoria: “Que los cumplas feliz. ¡Gracias por enseñarme las prioridades de la vida y estar acompañándome en cada paso en la mía! Te amo”, escribió.

En el último Día del padre, subió otra foto familiar, esta vez junto a sus padres, sus hijas, y su nieto Benjamín, y con un mensaje similar. “Feliz día del padre, a vos, que junto con mamá me transmitieron los valores y los códigos de vida que hicieron que hoy sea quien soy. Donde quieras que estés brindo con vos, porque se que vos siempre estas conmigo”. En el mismo sentido suele homenajearla Dalma, que la recuerda en las celebraciones del Día de la madre: “Gracias por acompañarme en este camino de ser mamá”.

SEGUIR LEYENDO: