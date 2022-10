Sofía Elliot y Valentina Godfrid anunciaron la noticia más feliz: “Se agranda la familia”

Sofía Elliot y Valentina Godfrid anunciaron que agrandan la familia

En las últimas horas, Sofía Elliot y Valentina Godfrid anunciaron que muy pronto se convertirán en madres por primera vez. Las actrices, que están en pareja desde 2015, compartieron un video en el que se las ve felices, mostrando la ecografía de su hijo en camino, al que lograron concebir gracias a la fertilización in vitro, después de varios intentos. “Se agranda la familia en el 2023″, expresaron en el posteo.

La publicación recibió miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de algunas famosas como Dani La Chepi, Leticia Siciliani, Mica Suárez y la ex Rebelde Way, Jazmín Beccar Varela, que las felicitaron por este nuevo paso que darán como pareja.

Sofía Elliot y Valentina Godfrid, felices con la noticia de la llegada de su primer hijo

Momentos después, desde la cuenta que ambas comparten en Instagram, ampliaron sus sentimientos en una emotiva story: “Tanto para contarles y por agradecer, y tan pocas palabras. No nos sale nada. Estamos sobrepasadas de amor. Nunca creíamos que íbamos a recibir tanto. Ya vendrá contenido de lo que vivimos estos meses y de muchas cosas más”, escribieron, muy conmovidas. Y cerraron: “Gracias por el amor de tantas personas, que conocemos y que no conocemos. Gracias a nuestra familia, esta comunidad que nos acompaña desde que decidimos salir del closet hace más de seis años. Gracias por darnos tanto siempre”.

El emotivo mensaje de Sofía Elliot y Valentina Godfrid

Sofía y Valentina se casaron en diciembre de 2017, después de dos años de relación, y lanzaron su propio canal de YouTube llamado Cómo salir del clóset. “Es para ayudar a algunas personas que tuvieron alguna oscuridad, o algún lugar en el cual no se sienten cómodos. Clóset, para nosotras, es un lugar de encierro y oscuridad. Cada cual tiene uno del cual salir”, explicaron tiempo atrás, en una entrevista con Teleshow.

Y Valentina había contado cómo surgió la idea: “Un día estábamos tomando un vino y yo le digo: ´mi amor, tendríamos que hacer algo para que la gente se empiece a sentir bien con quien es´. A mí me costó tanto salir del closet, aceptarme, perdonarme porque se me habían cruzado muchísimas cosas por la cabeza que no entendía. Tuve muchas culpas hasta entender el proceso de liberación, digamos y entender que para mí era más importante poder ser libre que cualquier otra cosa porque también, en algún momento, comenzó a afectar mi salud y otras cosas y dije: ´Gorda, tenemos que hacer otra cosa con la capacidad de comunicación que tenemos por ser actrices, para que la gente sea libre´. Y ahí ella me propuso, me dice: ´¿Por qué no hacemos un canal de YouTube´; y dije : ´Me encanta´”.

Sofía Elliot y Valentina Godfrid están en pareja hace siete años

En cuanto a las críticas que reciben por su orientación sexual, Godfrid había asegurado: “Tenemos mucha suerte de no recibir tantas. Obviamente están, pero no son la mayoría, e intentamos entender y contestar con mucho respeto y no darle tanta importancia porque no importa lo que hagas, siempre te van a criticar”. Sin embargo, Elliot había destacado que la mayoría de los comentarios que reciben son por parte de hombres: “Entre todas las críticas, hay una misoginia tremenda. Hombres que se creen con el derecho de decir burdamente cosas como ‘A ustedes hay que violarlas por tortas’, ‘¿cómo hacen para satisfacerse?’. Todas cuestiones que son muy violentas”.

“Además de las críticas de los hombres, que son bastante seguidas, las que nos llevaron a hacer el tema son todas aquellas de la gente que no deja que el otro sea como quiere que sea. Que intenta imponer, juzga, critica desde un lugar sin saber, no tiene tolerancia respecto a cualquier tema. No solo la sexualidad”, agregó Valentina.

