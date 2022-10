Pampita opinó del gesto que la China Suárez tuvo con ella luego de la peregrinación a Luján

La modelo se refirió a las palabras de la China Suárez en su posteo luego de la peregrinación a Luján: "Hace tiempo que tenemos buena onda"

Durante el fin de semana pasado se realizó la habitual peregrinación a Luján, en el que miles de personas transitaron los 60 kilómetros para presentar sus peticiones o cumplir sus promesas a la Virgen. Entre tantos rostros anónimos que se acercaron desde diferentes puntos a la Basílica, se destacó el de una de las mujeres más famosas de la Argentina: Carolina Pampita Ardohain, que nuevamente dijo presente en la localidad del oeste de Buenos Aires.

Una vez conseguido el objetivo, la modelo compartió en sus redes un álbum de fotos en el que retrató su experiencia a lo largo de la travesía. Desde la compañía de su marido, Roberto García Moritán, hasta la presencia en la Basílica junto a su hermano Guillermo y el resto del contingente que la acompañó. Pero la imagen mas conmovedora fue una con el retrato de Blanca, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña y que falleció hace 10 años cuando apenas tenía seis años de edad.

Las imágenes subidas por Pampita recibieron cientos de miles de “Me gusta” y reacciones positivas, y entre tantos corazones, uno llamó particularmente la atención: el que puso Eugenia La China Suárez, expareja de su ex, Benjamín Vicuña. Si bien no es la primera vez que la actriz le dedica a la conductora un lindo mensaje -por ejemplo, después del nacimiento de Ana Carolina, la hija de la modelo con García Moritán, los internautas siempre están atentos a cualquier guiño que acerque las posiciones irreconciliables del pasado.

La llegada de Pampita a Luján (IG / pampitaoficial)

Ante esta situación, en Intrusos (América) hablaron con Pampita y le preguntaron por su reciente experiencia en en Luján. “El que lo ha vivido y le ha puesto el cuerpo y el corazón a ese momento sabe de lo que estoy hablando”, expresó la conductora, que el año pasado también había compartido con orgullo su arribo luego de la peregrinación: “Lo muestro y lo recomiendo, y sé que ayuda a mucha gente conectarse con la fe”, agregó.

A continuación, el cronista Alejandro Guatti la consultó específicamente por la reacción de la China. “Mucha gente me puso me gusta, por suerte mucha gente fue cariñosa”, respondió la conductora de manera elusiva, aunque reconoció haberlo leído. “Veo prácticamente todos los comentarios, siempre leo todo lo que me pone todo el mundo. Así que sí, obvio”, agregó.

Finalmente, el cronista quiso saber cómo era su relación con la ex Casi ángeles. “¿Tienen buena onda hace un tiempo?”, indagó en tono afirmativo. Y la modelo respondió con su mejor sonrisa: “Sí, ya saben que sí”.

Pampita había acompañado el álbum de fotos de su travesía a Luján con un conmovedor mensaje: “¡Gracias a todos por esta maravillosa peregrinación! ¡Todo esto fue posible gracias a cada uno de ustedes! La energía conjunta, la ayuda mutua, la paciencia, la generosidad, estuvo en todos los que emprendimos este viaje espiritual esta mañana. Cada uno de esos pequeños gestos entre nosotros nos dieron la fuerza para dar cada paso. Gracias por la valentía y la entrega”, comenzó escribiendo la modelo en su cuenta de Instagram acompañado de varias fotos con sus familiares y amigos.

“Que todas nuestras oraciones sean escuchadas. Que nuestros seres queridos y nuestra querida Argentina tengan un buen año! Gracias hermosa a Virgen de Luján por recibirnos en tu casa! Por las lágrimas de amor que brotaron cuánto te tuvimos enfrente! Protégenos bajo tu manto, cuídanos mucho, cura nuestras heridas y acompáñanos siempre!”, cerró la conductora.

