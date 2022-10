Mónica Cahen D’Anvers despidió a César Mascetti: “Tata estaría contento de verlos a ustedes”

Mónica Cahen D’Anvers despidió a César Mascetti

Mónica Cahen D’Anvers despidió a César Mascetti, fallecido el martes a los 80 años, en el cementerio de San Pedro, donde la pareja vivía desde hace años. Al llegar al lugar sus colegas la saludaron afectuosamente y ella los abrazó y agradeció su presencia.

“Gracias por todo esto. Tata estaría contento de verlos a todos porque son todos ustedes parte de la vida de él como de la mía, así que gracias por haber venido, por estar. Por ser. Un abrazo”, dijo en voz baja al arribar al cementerio junto con los restos de quien fuera su dupla en la vida y en la televisión.

Luego de una breve ceremonia religiosa, Sandra Mihanovich, la hija de Mónica, tomó la palabra y leyó la emotiva última carta que había escrito Mascetti. “Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar”.

En compañía de su hija, Mónica Cahen D'Anvers despidió a César Mascetti en San Pedro (RS Fotos)

“Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022″, terminó de leer la cantante y la ceremonia culminó con una suelta de palomas, animales que el conductor admiraba.

Sandra Mihanovich cantó en la despedida de Cesar Mascetti

Luego, Sandra cantó “Por tu ausencia”: “Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz. Yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos. Yo te canto con el corazón, Y si me falta el corazón. Es que en cielo estamos los dos”. Antes de irse, agradeció a los periodistas el respeto con que los trataron “en nombre de mamá y de toda la familia” y dijo que César era un hombre “extraordinario”. “La carta la leí muchas veces ayer para tratar de no llorar hoy, pero vale llorar”, agregó.

“Se fue con la satisfacción del deber cumplido, fue un buen san pedrino, un buen argentino y ojalá tuviéramos muchos argentinos así”, cerró acompañando a su madre en el duro momento.

Mónica, este mediodía en San Pedro (RS Fotos)

Mónica y César estuvieron juntos durante 44 años. Se conocieron en El Trece cuando ella hacía Mónica presenta, para ese entonces era una figura y aún estaba casada con Iván Mihanovich, padre de sus hijos Iván y Sandra.

Tiempo después, casualmente un 7 de junio, Día del Periodista, sucedió el flechazo en una fiesta organizada por el canal. Durante siete meses mantuvieron la relación en secreto hasta que ya se hizo evidente. Después les llegó la oferta para conducir juntos el mítico noticiero y ya no se separaron más.

Muchos años más tarde, en 2003, concretaron la tan ansiada boda: aprovecharon su 25° aniversario como pareja y pasaron por el altar. “Nada más mentiroso que ‘son el uno para el otro porque son idénticos y se llevan de maravillas’. César y yo somos como el blanco y el negro. Él es el que piensa y planea, y yo soy la que ejecuta. Y creo que gracias a las diferencias que nos distancian, estamos juntos”, había dicho la conductora en una oportunidad.

En diciembre de ese mismo año decidieron retirarse de la televisión y cambiar rotundamente de vida: se mudaron a San Pedro, Provincia de Buenos Aires, adonde llevaron a cabo el proyecto La Campiña, un establecimiento agropecuario y gastronómico y donde vivieron hasta sus últimos días juntos.

