Internaron a Antonito, el hijo menor de Luis Ventura

Luis Ventura utilizó sus redes sociales para contar que su hijo menor, Antonito de 8 años, fruto de su relación con Fabiana Liuzzi, está hospitalizado con neumonía desde hace casi dos semanas.

“Hoy nos toca ésta... Hay que bancar. Doce días de neumonía y fiebre pero Antoñito es fuerte y aporta lo suyo”, comenzó escribiendo el periodista junto con una foto del nene en la cama descansando con una máscara de oxígeno y agregó: “Después me vienen a romper las bolas con el Martín Fierro con boludeces. Fush fush”.

El posteo de Luis Ventura sobre la salud de su hijo Antonito

Su posteo de inmediato recibió cientos de comentarios de apoyo de amigos y colegas. “Abrazo grande Luis, que se mejore pronto”, escribió la periodista Nancy Duré y su compañera en Itrusos, Virginia Gallardo sumó: “Fuerza Luis y familia”. “Vamos chiquito, vamos esos papis. Tonito es fuerte y con tanto amor que desborda”, escribió Débora D’Amato y Mariano Iúdica también les deseó fuerza.

Hace dos meses, en el ciclo de Florencia Peña en La Puta Ama, Ventura había contado detalles de la salud del nene. “Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó en cuanto a la condición del nene y explicó: “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, siguió.

En 2019, Ventura había contado que había comenzado a tratar a Antonito con cannabis medicinal, a fines de mejorar su calidad de vida. “Yo soy uno de los beneficiarios de tu discurso (le dijo a la actriz Valentina Bassi) porque a partir de tu discurso yo tuve acceso a algo que tenía negado adentro mío que era el cannabis. Y hoy por tu discurso lo está utilizando mi hijo”.

El año pasado el panelista de A la tarde, se mostró conmovido al compartir una foto de su hijo jugando con la tierra: “Toñito jugando con la Pachamama...Juega con la Tierra Madre y hasta se debe haber comido un roque terroso...¡Qué pibe bravo!”.

Hace aproximadamente un año, el periodista había recurrido a sus redes sociales para hacer una profunda reflexión, ya que su hijo va al mismo colegio al que él iba cuando era chico. “Después de 53 años de egresar del Sagrado Corazón de Lomas de Zamora, un día volví para pisar con Antoñito el mismo campo de Deportes que cobijó mi infancia... Muchas cosas nuevas, otras están intactas y el recuerdo inalterable de haber sido el abanderado saliente de la promoción 1968 con el mejor promedio del año”, escribió en su cuenta. Y cerró, muy emocionado: “Antonito chivateó y corrió como un potrillo... Es la vida que me alcanza”.

Sobre el cuadro neurológico de su hijo alguna vez contó: “No es algo grave. Estamos en presencia de un chico de maduración prematura, seismesino, todo eso lo convierte en un ser especial. Tiene un cerebro que genera mucha electricidad. Entonces, cuando el cerebro se pasa de la asistencia eléctrica que tiene que pasar, él irrumpe en crisis. Estamos tratando de alguna u otra manera controlar ese aspecto”. Antonio nació el 27 de abril de 2014 en el sexto mes de gestación y pesó 1,290 kilogramos, por lo que debió permanecer varios días en neonatología.

